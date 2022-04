Después de la decepcionante campaña en el pasado Torneo Apertura, Chivas sabe que necesita mejorar sus prestaciones para volver a pelear por los primeros puestos, algo que no sucede desde hace ya varias campañas. El entrenador Marcelo Michel Leaño, en conjunto con la directiva, busca alternativas para reforzar el plantel.

El Torneo Clausura está a la vuelta de la esquina: tendrá inicio este jueves, con los encuentros entre Juarez ante Necaxa y San Luis frente a Pachuca. Mientras tanto, Chivas todavía no baja los brazos y aspira a reforzar una de sus zonas más débiles en el último certamen: el plano ofensivo.

Según informa el periodista Andre Marín, de Marca Claro, en el Rebaño Sagrado buscan un centrodelantero y los apuntados son Eduardo Aguirre (Santos Laguna) y Santiago Giménez (Cruz Azul).

A pesar el interés en ambos futbolistas, todo indica que para Chivas no será sencillo llegar a buen puerto en las negociaciones, ya que su situación financiera no es la mejor. En el caso de Eduardo Aguirre, Santos Laguna sólo quiere dinero a cambio del atacante de 23 años, y no estaría interesado en aceptar futbolistas como parte de pago.

Por su parte, Santiago Giménez, delantero de apenas 20 años, está tasado en cuatro millones y medio de dólares, una cifra muy alta para la institución de Guadalajara, que además, no tiene un plantel muy largo como para buscar otro intercambio. Días atrás, llegó a un acuerdo con Cruz Azul para quedarse con Roberto Alvarado, a cambio de Uriel Antuna y Alejandro Mayorga.