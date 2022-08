El empresario se molestó por una afirmación de David Faitelson, que no contrastó correctamente.

Durante los últimos días, Arturo Elías Ayub ha estado en el ojo del huracán para los fanáticos de Chivas, luego de asegurar que si de él dependiera no contrataría extranjeros en el Rebaño, pero su modelo deportivo los perjudica enormemente.

Muchos aficionados del Guadalajara invitaron al empresario a invertir en el club, sabiendo que ya ha podido cosechar éxitos en sus etapas directivas con Pumas y León, curiosamente llevándose bicampeonatos en ambas.

Sin embargo, parece ser que David Faitelson no escuchó el audio de Elías Ayub, criticándolo por pensar que quería extranjeros en el Rebaño: "Al momento de insinuar que Chivas debería “traicionar” su tradición de jugar únicamente con nativos, Arturo Elías se ha autodescartado como posible comprador del llamado “Rebaño Sagrado”, fue el tuit del polémico periodista.

El empresario no se quedó callado, y le respondió a David su tuit de forma categórica: "Estoy autodescartado por muchas razones David. Pero yo nunca insinué nada de lo que dices. Es más, dije todo lo contrario. No entiendo por qué profesionales como tú no se molestan en escuchar un audio de 40 segundos antes de opinar. Ve mi último tweet por favor".

Los fanáticos tomaron partido después de este intercambio entre las dos personalidades. Mientras algunos coinciden con Elías Ayub en las críticas a Faitelson, otros piensan que el comunicador acertó en sus señalamientos al empresario de cuestionar la inmaculada filosofía del Deportivo Guadalajara.