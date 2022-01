Al parecer la soberbia sigue a la orden del día en el futbol mexicano, y en esta ocasión fue el turno de ya un viejo conocido en estas actitudes, Alexis Vega de las Chivas de Guadalajara, jugador que se vio envuelto de nuevo en una polémica después de ser acusado de haber provocado un accidente vial, así lo reveló en redes sociales un usuario de nombre, Luis Aguirre, quien expuso la situación completa en Twitter.

Por medio de algunas publicaciones en esta plataforma, Aguirre señaló que su auto fue dañado después de que el futbolista, que es parte del Rebaño Sagrado, fuera quien ocasionó que el auto que tenía atrás lo impactara, todo esto por la insistencia del jugador de querer cambiarse de carril, pero sin los señalamientos correctos para que no hubiera ningún inconveniente entre los conductores, pero esto no paso.

Aguirre señaló: "La camioneta detrás mío y la camioneta de Alexis (supe que fue él hasta después del choque), iban 'echando el auto encima'. Uno que no dejaba pasar y Alexis que a fuerza quería entrar y sin prender la direccional”, revelando que eso al final terminó afectando la parte trasera del auto del que reveló ser conductor de UBER, algo que terminó por provocar la respuesta bastante soez del futbolista.

Vega, sin ningún tapujo decidió responder al individuo y, como comentario a esta denuncia, Alexis provocó que se hiciera viral, pues respondió con un tono de burla a este suceso del que él salió sin ningún rasguño o inconveniente: "Jajajaja, ¿por mi culpa? No te equivoques, yo no tengo la culpa de que no sepan manejar", así confesó el medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En el resto de la denuncia, el afectado reveló cuando se enteró que el autor de la situación había sido el atacante tapatío: "Supe que fue Alexis Vega cuando me rebasó porque bajó el vidrio para voltear atrás y reírse que consiguió lo que quería (meterse), y que el que no lo dejaba chocó conmigo", agregó el usuario en un hilo en twitter que publicó el viernes por la tarde, a lo que Vega decidió ya no responder más.