A unos cuantos días de que comience el torneo Apertura 2022 en el plantel de las Chivas del Guadalajara, mientras se espera la respuesta de Orbelín Pineda ante la oferta que le hizo la directiva, los jugadores andan de buen humor tal como lo demostró Jesús el Canelo Angulo quien en su canal de Youtube le hizo una broma a cuatro compañeros: Isaac Brizuela, Alan Mozo,

"¿En qué va a consistir el video del día de hoy? El día de hoy les traigo un video totalmente diferente a lo que habían visto", dijo Jesús el Canelo Angulo en la presentación de su video en la que anunció que a sus compañeros en Chivas "les voy a hacer una broma... creo que se va a poner bastante bueno... La broma va a consistir en que les voy a marcar por teléfono y les voy a pedir un millón de pesos, les voy a decir que estoy pasando por momentos difíciles".

La primera "víctima" de la broma de Jesús el Canelo Angulo en la primera broma en su canal de Youtube fue Isaac el Conejito Brizuela quien al percibir el nerviosismo de su compañero le preguntó "¿qué hiciste?, ¿en qué andas metido?" y antes de recibir la petición del millón de pesos le dijo: "¿de cuánto estamos hablando?" y al saber la cifra le dijo "¡sí te estás manchando!, es mucha lana, mi Canelo, yo pensé que eran unos cien mil varos, sí se los presto", y se justificó diciéndole que está invirtiendo mucho dinero en su casa.

La segunda "opción" para la broma fue "el recuerzo bomba, mi compa Alan Mozo" al que despertó de una siesta y quien antes de recibir la petición del millón de pesos: "tranquilo, ya sabes que conmigo no hay pedo... sigue comprando tus cadenas, tus micrófonos y tus cámaras de tu podcast horrible" y al escuchar la cantidad lanzó una carcajada: "no mames jajaja, ¿un palo, güey? ¿pues qué hiciste, a quién mataste? ¿Y para cuándo lo necesitas?" El lateral derecho le ofreció ver con cuánto lo podía apoyar, pero no con toda la cantidad.

El tercero en la lista fue Cristian el Chicote Calderón a quien encontró de paseo con su hijo."Échele, si se puede con mucho gusto, si no pues vemos qué se puede hacer", dijo el Chicote antes de saber exactamente el favor, y al interarse de qué era un millón de pesos le dijo "¡Ay, papito lindo!, ¿y para cuándo lo ocupas?... Sí hay manera, yo le hago el paro con eso, cuente con ello, nomás si me da chance para mañana o pasado, lo más seguro".

Y por último, Alexis Vega, quien de los cuatro es con el que menos se lleva el Canelo Angulo "Ya sabes que yo pa lo que sea, bro... ¿a poco el podcast no está dando?", fue la primera respuesta que recibió y al escuchar un millón de pesos: "¿Un millón? ¡A la...! Para eso estamos los amigos, pero un millón, sácate a la chingada, sí te los completo, pero cómo le hacemos... sí te hago el paro, ya sabes que conmigo no hay pedo".

Al final de cada llamada, Jesús el Canelo Angulo le volvió a hablar a todos sus compañeros para explicarles que era una broma y no le fuera a llamar a los demás integrantes. Las reacciones no se hicieron esperar.