El delantero de los Diablos Rojos no forma parte de la alineación titular. Entérate el motivo.

Necaxa y Toluca se enfrentan este domingo 27 de octubre por la Jornada 14 del Apertura 2024. Tan solo quedan cuatro partidos para que finalice la fase regular de la Liga MX, por lo que este juego se torna decisivo para ambos equipos en busca de cumplir los objetivos.

Tanto Cruz Azul, el líder del torneo, como Tigres UANL, uno de los equipos que siguen de cerca a Toluca, ganaron su partido. Por lo tanto, los Diablos Rojos necesitan seguir sumando para intentar asegurar al menos su segunda posición en la tabla, ya que parece difícil que pueda alcanzar a La Máquina.

Toluca acumula dos triunfos consecutivos y viene de golear por 5-0 a Puebla. El equipo de Renato Paiva es el segundo equipo más goleador de la Liga MX. Sin embargo, este domingo llamó la atención la ausencia de Alexis Vega.

¿Por qué no juega Alexis Vega en Necaxa vs. Toluca por la Jornada 14 del Apertura 2024?

Alexis Vega no es que no juega con Toluca ante Necaxa sino que el entrenador portugués decidió dejar al delantero mexicano en la banca. Aunque no hay una explicación oficial, es probable que la decisión tenga que ver en la gestión del descanso del plantel.

Los Diablos Rojos vienen de jugar una jornada doble y, considerando que ya casi tiene asegurado su lugar en la Liguilla, Renato Paiva decidió al menos que una de sus figuras como Alexis Vega descanse en el inicio. El mexicano es probable que ingrese en la segunda mitad.