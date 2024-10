Los refuerzos más controversiales en la historia de las Chivas de Guadalajara

El Club Guadalajara ha sido casa de grandes futbolistas que marcaron época no solo en la institución, pues también tuvieron pasos éxitos por Selección Mexicana e incluso dieron el salto a Europa. No obstante, existe la otra cara de la moneda, con refuerzos que han resultado un papelón para uno de los equipos más importantes de la Liga MX.

Pese a que el Rebaño Sagrado es uno de los equipos más exitosos y grandes del futbol mexicano, también sufrió con jugadores que dejaron una imagen más que negativa por sus actuaciones en el club. A continuación, te contaremos quiénes fueron los refuerzos más controversiales que tuvieron las Chivas y todos los detalles que se deben conocer al respecto.

Carlos Ochoa

Mal nivel en un semestre y afuera (Getty Images)

De cara al Torneo Clausura 2009, el prometedor atacante fue fichado por Chivas después de una extraordinaria exhibición ante el mismo Guadalajara un torneo antes con Monterrey, motivo por el que el experimentado delantero tuvo un inicio prometedor en la Interliga previo al campeonato mexicano.

Pero ya en la Liga MX únicamente participó en un torneo, con solamente nueve juegos, de los cuales registró un total de dos anotaciones (ambos marcados en su debut en el empate 3-3 con Cruz Azul de la primera fecha) y no continuó en la institución. Tras su efímero paso, se fue a Santos Laguna y en 2015 se retiró con el extinto Monarcas Morelia.

Walter Gael Sandoval

Una promesa que nunca explotó en Chivas (Getty Images)

El canterano de Santos Laguna llegó a Chivas en el Clausura 2018, como una de las mejores promesas mexicanas, sin embargo, jamás logró cumplir con las expectativas generadas tras su fichaje, luego de que jamás encontró regularidad en el conjunto rojiblanco, al no mostrar su calidad y futbol. Al final de 38 partidos y cuatro anotaciones, dejó Guadalajara sin que los aficionados extrañaran su desempeño en el equipo.

Tras un paso positivo por Nueva Zelanda, volvió a Chivas (club dueño de su ficha) en 2022 y, cuando todo parecía que le iban a dar una segunda oportunidad, al final la dirigencia decidió no tenerlo en cuenta porque les quitaría el lugar a las jóvenes promesas de las fuerzas básicas.

Aldo De Nigris

Referente en Rayados, de paso en el Rebaño (Getty Images)

El atacante llegó a las Chivas como uno de los refuerzos para el Apertura 2013 luego de su exitoso paso por los Rayados de Monterrey,pero su nivel de juego bajó ostensiblemente al grado de que nunca se pudo afianzar como titular y dos años después salió de la institución.

El regiomontano se transformó en goleador histórico deRayados, razón por la que la directiva del Rebaño decidió darle la oportunidad de jugar con la camiseta rojiblanca. Sin embargo, su pólvora estuvo mojada, aunque su entrega y determinación siempre fueron aplaudidas por un sector de la afición que lo respaldó. Un detalle: a su llegada a las Chivas sufrió una lesión en la rodilla derecha que desencadenó en una artroscopia que le impidió alcanzar el nivel que había mostrado conMonterrey, donde obtuvo 2 títulos de liga y 3 de Concachampions.

José Madueña

Llegó como figura, pero nunca se ganó un lugar (Telemundo)

Para lasChivas no ha sido nada sencillo lidiar con los refuerzos que en algún momento llegaron como los fichajes bomba y se quedaron un simple intento, tal es el caso de José Madueña, quien arribó a la institución de la mano del director deportivo Ricardo Peláez en el 2019 y ha sido de las perores contrataciones que, durante un tiempo, le dio dolores de cabeza a la dirigencia.

El lateral llegó como un refuerzo inesperado, lo que fue su segunda etapa en la Perla Tapatía después de haber brillado con el Atlas. Sin embargo, no recibió oportunidades por nivel de juego y únicamente disputó siete partidos, siendo prestado posteriormente a clubes como Tepatitlán y Juárez, lo que fue una de las peores inversiones en la historia reciente de la institución.

Miguel Sabah

En dos etapas, nunca pudo mostrar su talento (Imago)

El delantero se estrenó en Primera División como canterano rojiblanco en el año 2000, con apenas 19 años de edad, y rápidamente se convirtió en uno de los talentos en ascenso del equipo. Pero solo cinco años más tarde se marchó sin muchas oportunidades y volvió para una muy breve segunda etapa.

En diciembre de 2012 se anunció su regreso al equipo rojiblanco, sin embargo, su talento nunca apareció y en 2013 fue vendido a León, para comenzar una aventura por el futbol mexicano, con pasos por Cruz Azul y Morelia. En total, en Chivas fueron 27 partidos y 3 goles. Luego de su retiro como profesional decidió apartarse del mundo del futbol y dedicarse (con éxito) al triatlón.

Juan Pablo Rodríguez

Siempre estuvo por debajo de su nivel (Chivas oficial)

Lo que parecía una relación prometedora en abril de 2006, terminó con un sabor amargo, pues Juan Pablo Rodríguez llegó a las Chivas con altas expectativas de mostrar todo el talento que ya lo había caracterizado tanto en Atlas como en Estudiantes Tecos, pero esto no ocurrió.

La intención del técnico tapatío, José Manuel de la Torre, era que Rodríguez asumiera un rol importante en la mitad de la cancha, desequilibrando con su gran visión de campo. Pero el Chato siempre estuvo muy por debajo del nivel esperado y apenas actúo en 13 partidos antes de marcharse a Santos Laguna. En la Comarca estuvo siete años, donde sí pudo mostrar su verdadero talento.

Alexis Peña

No rindió y tuvo inconvenientes extra cancha (Chivas redes)

De cara al Torneo Clausura 2020, el zaguero central llegó a Chivas incluido en la compra de Cristian Calderón y Jesús Angulo, sin embargo, pese a su costoso traspaso, casi no vio minutos con el primer equipo del Guadalajara. Además del bajo nivel que le ocasionó tener pocas oportunidades, un problema de indisciplina le puso punto final a su etapa en Chivas, siendo uno de los peores fichajes en la etapa de Amaury Vergara y Ricardo Peláez.

Peña llegó procedente del Necaxa, no tuvo la actividad esperada con los Rojiblancos, siendo prestado a diferentes clubes después de haber dejado el club por estar involucrado en una indisciplina de Dieter Villalpando que fue a parar al tema legal. “Realmente no hice nada, solo estuve en un lugar equivocado, asumí las consecuencias de lo que se decidió, haciéndome responsable como lo he hecho en toda mi carrera”, dijo respecto a lo sucedido.

Pedro Pineda

Llegó al Milan, pero nunca se destacó en Chivas (Redes Sociales)

El mediocampista fue una de las mayores promesas de la cantera de Chivas y parecía que sería la nueva joya del futbol mexicano justo con Hugo Sánchez viviendo sus últimas glorias en el Real Madrid. En 1991, Pineda deslumbró a visores del Milan que vieron como el mexicano marcaba cuatro goles en el Mundial Sub 20 y decidieron integrarlo al equipo de Fabio Capello, que ya dominaba Europa con figuras como Franco Baresi, Paolo Maldini y Marco Van Basten.

La realidad es que nunca logró asentarse en el club italiano y regresó con los tapatíos con quienes tuvo el conflicto de no recibir sueldo durante un año. Su regreso generó mucha ilusión en la afición, pero todo quedó en la nada: 2 goles en 21 partidos, sumado a los problemas con la directiva, lo llevaron a emigrar en 1992 al América, nada más y nada menos.

Fernando Arce

Llegó en el ocaso de su carrera y nunca rindió (Getty Images)

Llegó como refuerzo estelar para el Torneo Apertura 2014, con el fin de salvar a Chivas de los problemas porcentuales y clasificar a la Liguilla, en una transacción de 5 millones de dólares. Pero su presencia estuvo lejos de ser la ideal, al punto de no pesar en el primer equipo.

Arce fue fichado por la directiva de Rafael Puente del Río y muchas personas cuestionaron su llegada porque parecía que estaba en el ocaso de su carrera, pero el mediocampista tuvo algunas actuaciones que le valieron ganarse el cariño y respeto del público rojiblanco. Pero la experiencia tuvo mucho más de expectativa que realidad. En total, fueron 28 partidos y 3 goles en el Rebaño.

Néstor Vidrio

En cinco temporadas no consiguió destacarse (Getty Images)

El Woody parecía ser una solución defensiva para Guadalajara cuando fue contratado en el Torneo Apertura 2013. Claro, venía de ganar la medalla olímpica con la Selección en Londres 2012. Pero su rendimiento nunca fue el esperado, al punto que de a poco fue perdiendo minutos y terminaría yéndose a préstamo a Dorados de Sinaloa en el 2015, debido a sus pésimas actuaciones.

Es cierto, su paso por el cuadro rojiblanco tampoco se puede juzgar como un total fracaso, pues Néstor Vidrio disputó 5 temporadas con las Chivas, aunque jamás mostró lo que llegó a valer, algo que sí pudo ratificar con otras camisetas, como en Atlas o Mazatlán.

Dieter Villalpando

Su salida del Rebaño fue muy escandalosa (Getty Images)

Villalpando llegó a Guadalajara por petición expresa de José Saturnino Cardozo de cara al Torneo Clausura 2019. El canterano de Pachuca parecía ser la próxima gran figura del futbol mexicano. El mediocampista ofensivo sólo jugó 46 partidos con la playera del Rebaño, en los que únicamente registró dos goles y cuatro asistencias.

Su salida estuvo marcada por un problema extra cancha que fue determinante para que su contrato fuese rescindido, después de que fue acusado por presunto abuso sexual por parte de una menor de edad, luego de encontrarse en una fiesta a la que también acudieron otros futbolistas como Alexis Peña, José Juan Gallito Vázquez y Eduardo Chofis López, todos quedando fuera del equipo rojiblanco.

Luis Pérez

Las lesiones no le permitieron consolidarse (Getty Images)

Uno de los referentes de Monterrey de los últimos tiempos, se esperaba que Luis Pérez replicara su paso glorioso en Guadalajara, sin embargo, las lesiones le impidieron consolidarse en el equipo de John van’t Schip. De cara al Torneo Apertura 2012, el experimentado mediocampista fue fichado por Chivas y su paso por el equipo apenas duraría un año.

En 25 partidos con el equipo no marcó un solo gol y protagonizó errores claves, por lo que, con la llegada de Benjamín Galindo al banquillo rojiblanco, Lucho Pérez no entró en planes del nuevo estratega y debió salir del club en el Apertura 2013 con rumbo a Querétaro. Está considerado uno de los peores fichajes por parte de la afición rojiblanca.

Aaron Galindo

Venía de Europa, pero nunca estuvo a la altura (Getty Images)

Tras un extenso paso por Europa en el Hércules español, el Grasshopper de Suiza y el Eintracht Frankfurt de Alemania, Aaron Galindo regresó a México con la ilusión de poder replicar su trayectoria y talento con el Rebaño. Pero, en este caso, se quedaría muy corto.

Jugó tres torneos con el cuadro rojiblanco en los que mostró algunos destellos, pero ninguna capacidad ni personalidad para portar los colores de Chivas por más tiempo, razón por la cual terminaría saliendo el club sin que nadie intente retenerlo. Lo increíble es que, tras un año sin jugar, ficharía en Santos y con los Guerreros logró consagrarse campeón en 2012.

Tony Alfaro

Una apuesta desde EEUU que no salió bien (Imago)

De cara al Torneo Clausura 2019, Chivas se hizo de los servicios del defensor mexicoamericano, quien procedente del Seattle Sounders de la MLS, situación que emocionó a la afición ante el posible fichaje de una nueva versión de Carlos Salcedo. Sin embargo, el antecedente del fichaje de un jugador proveniente de los Estados Unidos rápido quedó en el olvido.

EL zaguero duró apenas un semestre en el Rebaño Sagrado, luego de no convencer al paraguayo José Saturnino Cardozo y ser descartado por Tomas Boy, etapa en la que únicamente disputó tres encuentros y no brindó sus mejores actuaciones, convirtiéndose en una de las mayores decepciones de los últimos tiempos para la afición. Jugó una temporada en Zacatepec antes de regresar a Estados Unidos.

Uriel Antuna

Mucho dinero para un jugador que no cumplió las expectativas (Getty Images)

Antuna llegó al equipo como primer refuerzo de cara al Torneo Clausura 2020, luego de tener buenas actuaciones en el LA Galaxy y de tener un paso europeo por el Manchester City. Chivas desembolsó 12 millones de dólares por el canterano de Santos.

Pese a las grandes expectativas puestas en el extremo, el Brujo rápidamente se ganó las críticas y abucheos de la afición ante su pobre desempeño y el tema extra cancha al inicio de su etapa con el Rebaño. En la Perla Tapatía es recordado por sus indisciplinas, como cuando apareció en un polémico video en plena fiesta junto con el también problemático Alexis Vega y una botella de vodka de tamarindo en mano. En el Guadalajara disputó 64 partidos, en los que apenas anotó seis goles y registró 8 asistencias.

Jared Borgetti

Una figura, que llegó en el final de su carrera (Getty Images)

Desde que surgió de la cantera del Atlas, Borgetti se convirtió en uno de los atacantes más letales, que lo le permitió jugar en la Premier League. En enero de 2009 llegó al Rebaño Sagrado, pero Jared ya estaba en la parte final de su carrera y jugó apenas siete encuentros. Se marchó a Puebla en medio del mal recuerdo que dejó en la afición.

Siete partidos y cero goles… esos fueron los números del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana con las Chivas. Nadie se esperó el pésimo rendimiento y nulo entendimiento con el equipo en el único semestre que estuvo bajo la indumentario rojiblanca. “Dicen que fui a robar, que soy el peor fichaje de la historia del club, pero no pasa nada, tampoco todo en esta vida es miel sobre hojuelas”, comentó en una entrevista.

Ángel Reyna

Una apuesta grande por un jugador problemático (Imago)

Reyna se convirtió en el fichaje más importante de Chivas en el año 2014. Después del nivel mostrado en América y Veracruz, el goleador llegó a las filas del Guadalajara como el futbolista mejor pago del plantel (un salario anual de 1.7 millones de dólares), sin embargo, su rendimiento en el terreno de juego no fue el esperado y los problemas de indisciplina afectaron su relación con sus compañeros.

Luego de tres temporadas sumó un total de 27 partidos y únicamente marcó un gol. Sus malos resultados hicieron que la dirigencia lo enviara a entrenar con la Tercera División. La postura de la directiva en aquel momento fue clara: no regresa al primer equipo. Y nunca más volvió.

Alexis Vega

Mucho talento, pero nunca llegó a lucir en Chivas (Getty Images)

Recordado y apreciado por muchos, odiado por otros, Alexis Vega es la peor decepción en los últimos años en cuestión de fichajes del Guadalajara. El 10 llegó con la encomienda de hacer historia en Chivas, pero se fue con más pena que gloria.

El Rebaño pagó 9 millones de dólares a Toluca por el delantero mexicano y en 5 años con el club sólo es recordado por sus goles contra Atlas y por desaparecer en partidos en los que el equipo lo necesitaba. Vega tuvo más oscuros que claros en su etapa en Guadalajara, aunque no cabe duda que también ha sido uno de los jugadores más talentoso en vestir la playera rojiblanca en estos tiempos. En 2024 regresó al Estadio Akron con la Selección Mexicana y la afición lo recibió con una lluvia de abucheos, para dejar en claro que ya no es bienvenido en el lugar.

Carlos Peña

Un fichaje esperado que terminó en decepción (Getty Images)

Uno de los jugadores más reconocidos de esta lista y, para muchos, la más grande decepción en cuanto a fichajes. De cara al Torneo Clausura 2016, Chivas se hizo de los servicios del mediocampista en uno de los fichajes más esperados por la afición, en su primer torneo respondió con siete anotaciones, sin embargo, para el Apertura la historia fue diferente, ya que bajó su rendimiento debido a problemas extra cancha, además de fallar un penal clave en la liguilla ante América.

El Gullit venía de ser el mejor jugador mexicano del momento, con lo que se esperaba que en Chivas alcanzara su máximo nivel para dar el salto a Europa, pero terminaría teniendo más temas extra cancha que glorias en el campo, por lo que apenas después de un año en el equipo y finalmente regresó a León. Se lo pensaba como uno de los nuevos grandes referentes de la Selección Mexicana, pero no logró soportar la presión de la playera rojiblanca.

Oribe Peralta

El histórico delantero se retiró tras el mal paso en Chivas (Getty Images)

El histórico delantero de Santos Laguna, América y la Selección mexicana llegó a Chivas en el Torneo Apertura 2019 como fichaje bomba y el último en la gestión de José Luis Higuera en la directiva rojiblanca. Pero en dos años y medio que estuvo en Verde Valle, el Cepillo apenas consiguió dos anotaciones, además de que su alto salario lo convirtieron en blanco de las críticas debido a su pobre rendimiento en la cancha.

Años más tarde, Peralta reveló que en el vestidor existían ciertas actitudes complicadas, principalmente entre los futbolistas, lo que complicó su estadía en el conjunto tapatío, ya que está convencido de que pudo aportar con su experiencia, pero no lo dejaron tener actividad recurrente. “Mi etapa en Chivas fue difícil porque yo quería, pero no me dejaban”, declaró. Tras su paso por Chivas, Oribe anunció su retiro.