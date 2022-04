Para el mediocampista, los jugadores del Rebaño no fueron solidarios con su exdirector técnico de quien, reconoce, "aportaba mucho" al equipo.

A pesar de que las Chivas del Guadalajara han hilvanado dos triunfos en el interinato del director técnico Ricardo Cadena, al interior del plantel rojiblanco algunos jugadores como el mediocampista Fernando el Nene Beltrán sienten remordimiento por la salida del director técnico Marcelo Michel Leaño.

"A nosotros lo que nos faltó como jugadores fue darle armas a él", reconoció Fernando el Nene Beltrán días después de la salida de Marcelo Michel Leaño. "Tomamos esa responsabilidad porque era un técnico que nos aportaba mucho y nosotros no le respondimos. Esto es de resultados y nosotros no se los dimos para demostrarle a la afición que merecía estar aquí. Nosotros no fuimos solidarios con él".

Asimismo, Fernando el Nene Beltrán se refirió al episodio de la semana anterior en el que un grupo de aficionados se hizo presente en el hotel de concentración de las Chivas del Guadalajara en la Ciudad de México para manifestarse con violencia ante los resultados obtenidos en el torneo y reclarmarle a los jugadores.

En un mensaje a los aficionados, Fernando el Nene Beltrán comentó que “nosotros entendemos la frustración que pasó la afición porque no dábamos resultados. Sé que ustedes se desesperaron, nosotros también. Sé que eso a ustedes les molesta mucho, pero al final que entiendan una cosa: no traten de dirigirse hacia nosotros con violencia y con formas de atacar a nosotros o a nuestra familia porque eso al final termina siendo un daño y en lugar de que nosotros estemos bien, nos van a preocupar más como jugadores porque están atacando a nuestras familias".

Fernando Beltrán reaparecería contra Pumas

Por lo pronto, Fernando el Nene Beltrán no ha jugado bajo el mando de Ricardo Cadena en los partidos contra Cruz Azul y Tijuana debido a molestias físicas, pero se encuentra listo para reaparecer contra Pumas en la jornada 16 del torneo Clausura 2022. "Me siento muy bien, ya entrené al parejo con el equipo, entonces estoy preparado, obviamente quiero jugar los 90 minutos, tengo demasiadas ganas de regresar, pero al final decidirá el técnico".