El empate entre las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara no cayó bien en el interior del Rebaño Sagrado pues el Clásico de Clásicos se juega más que un marcador, el prestigio, y de acuerdo a la leyenda de los rojiblancos, Efraín Flores, la escuadra tapatía hizo mejor las cosas para derrotar al equipo de Coapa, pues han funcionado más que sus acérrimos rivales, ya que el planteamiento de Michel Leaño no es de su desagrado.

"Sí, si tuviera que haber una decisión de quién gana es Chivas, hizo mejores cosas; sin embargo, esto no es de merecimiento, es de quién hace los goles. Aunque fue un partido más cargado a favor de Chivas, también Chivas tiene que hacer los goles porque sin eso no se puede progresar y eso es lo que le falta a Chivas, tiene un plantel para estar peleando los primeros cuatro o cinco lugares de la tabla general. Me parece que lo que ha hecho hasta ahora todavía deja mucho que desear. Uno quisiera ver más llegadas por los costados o por el centro de una manera más grupal que individual", apuntó Flores para Marca.

De acuerdo al legendario entrenador de los rojiblancos, el equipo tapatío tiene mucho potencial para ser más que competitivo en la Liga MX: "Si vemos el tiro en el poste de Vega, el travesaño es una pelota parada, que fueron las dos más cercanas al gol. Chivas tiene un potencial importante de media cancha para adelante como para pensar que tendría que llevar muchos más goles de los que lleva hasta ahora y con esos goles más triunfos".

Acerca de quién sería el responsable de que el Rebaño no recupere el buen paso, Flores fue contundente: "Es compartida la culpabilidad, porque si me dices Antuna no funcionó en Chivas y velo cómo está ahorita en Cruz Azul. Una culpa la tienen los directivos por no exigir o no ver el perfil del tipo de jugador que necesita Chivas; segundo si ya lo tienes en Chivas el cuerpo técnico tiene que buscar cómo sacar el mejor provecho a los jugadores; después vienen los jugadores también, que son los máximos responsables de mantener un nivel individual importante. El que pone la intensidad y el que tiene que poner el esfuerzo máximo es el jugador".

De acuerdo a lo señalado por Flores, el actual timonel de los rojiblancos tiene buenos y malos momentos, pero si señala lo positivo: "Lo mejor que le veo a Chivas es que ha recuperado un poco de la mística, en otras temporadas parecía que el equipo y los jugadores no sabían en dónde estaban parados, no sabían defender la playera de Chivas. Esa parte le reconozco a Marcelo; tácticamente al equipo hasta hace poco yo lo veía muy mal parado defensivamente y no solo la línea defensiva y los contenciones, les costaba mucho recuperar la pelota a pesar de que son jugadores muy intensos para hacerlo, no tenían un orden para defenderse. Si hablamos a la ofensiva, creo que sigue adoleciendo mucho esos recursos".