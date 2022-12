Alexis Vega llegó a las Chivas del Guadalajara como refuerzo para el torneo Clausura 2019. Arribó procedente de los Diablos Rojos del Toluca a los 21 años, actualmente su edad es de 25. En la actualidad es figura del Rebaño y en 2022 extendió su contrato hasta el 30 de junio de 2024.

Durante su estancia como jugador de las Chivas del Guadalajara, hasta el torneo Apertura 2022, Alexis Vega ha tenido ya seis entrenadores: José Saturnino Cardozo, Tomás Boy, Alfredo Tena, Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño y Ricardo Cadena. De cara al Clausura 2023 Veljko Paunovic será el séptimo.

Luego de volver de la Copa del Mundo Qatar 2022, Alexis Vega destacó el don de mando de su nuevo enrenador y dio a entender las Chivas del Guadalajara habían carecido de eso: "Desde que llegué noté que (Veljko) Paunovic es un entrenador muy intenso, que trae otra cultura y nos la está inculcando de poco a poquito, yo creo que eso nos hacía falta en el equipo, alguien que tuviera una voz y que pudiera mandar en los compañeros".

Tras desechar una oferta del futbol europeo, Alexis Vega habló de la responsabilidad del planetel de Chivas de Guadalajara para el torneo Clausura 2023: "Sabemos de la gran institución en la que estamos, sabemos todo lo que nos jugamos, ya no soy un novato, tengo experiencia, tengo varios partidos en primera división, pero si no levantó un trofeo con Chivas nada de eso vale, desde que llegué siempre lo he tenido en mente".

Alexis Vega quiere ganar el título con Chivas

En entrevista para TUDN, Alexis Vega se mostró decidido a emular con las Chivas del Guadalajara al plantel que se consagró campeón del torneo Clausura 2017 con el director técnico argentino Matías Almeyda: "Creo que llegar a una final y poder ganarla con este equipo la gente nunca te olvidará, te llevará por siempre y me tocó vivirlo desde que estaba en Toluca, ver a Chivas campeón en el 2017 ganándole la Final a Tigres acá era una locura, a los jugadores los aman y estoy con esa responsabilidad de poder levantar un trofeo, poder ser recordado por todos los chivahermanos".