Apenas transcurrido el primer tercio del torneo Apertura 2022, las Chivas del Guadalajara ya están sumidas en una crisis que ha puesto en riesgo la continuidad de Ricardo Cadena como director técnico. En medio del mal momento, Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño, salió a responder ante los cuestionamientos por la marcha del equipo rojiblanco.

Rumbo a cumplir tres años como director deportivo de del Guadalajara, Ricardo Peláez se sinceró y confesó que “no estoy satisfecho con mi labor en Chivas", y reveló que ante la falta de resultados y de los títulos que prometió "sí pensé en irme, pero Amaury (Vergara) no me aceptó mi renuncia". A pesar de las críticas que ha recibido por no ser considerado afín a la historia de equipo tapatío, pero con la confianza del dueño del equipo, Ricardo Peláez dijo que estará en su cargo "hasta que dé, pero no voy a bajar los brazos, tengo experiencia, me considero con la capacidad para seguir y no me voy a rendir".

En entrevista con el periodista David Medrano para el diario Récord, Ricardo Peláez aseguró que tiene una relación profesional muy cercana con Amaury Vergara, presidente de las Chivas del Guadalajara: "tengo una comunicación con él muy buena, él sabe que yo estoy en el día a día con Chivas".

Ante las manifestaciones de desaprobación de la afición del Guadalajara y de las exigencias a Amaury Vergara para que venda al equipo al sentir que lo tiene descuidado, Ricardo Peláez aseguró que el empresario y dueño del club sigue muy de cerca el acontecer cotidiano de las Chivas, del equipo femenil y del masculino.

Amaury Vergara es un dueño atento a Chivas

Según Ricardo Peláez, las críticas de la afición a Amaury Vergara por un supuesto desapego de las Chivas “es lo más falso que he escuchado en mi vida, dentro del futbol. Es un dueño atento, cercano, pero finalmente él tiene que atender, como dueño, mega temas, digámoslo así: empresa Omnilife que es quien nos respalda. Sí te digo que está atento, tengo contacto, sino diario, una o dos veces en cinco días de siete. Llamada telefónica, cómo está todo. Atento, presente y atento a las necesidades, lo digo sinceramente".