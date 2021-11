A pesar de que las Chivas de Guadalajara se despidieron de un complicado torneo Apertura 2021, el conjunto del Rebaño Sagrado cuenta con el apoyo de sus fanáticos, y prueba de ello fue lo que hizo un pequeño aficionado para demostrar el gran cariño que le tiene al club de sus amores, y quienes ahora lo buscan.

Se trata de un jovencito de nombre Erick, quien con tan sólo 6 de años de edad, y quien vive actualmente en el municipio de Teopisca, ubicado en el estado de Chiapas, mostró que es un fiel seguidor de Chivas al presentar una réplica a escala nada más y nada menos que de la casa de los rojiblancos, el Estadio Akron.

Así se dio a conocer en redes sociales por medio de una fotografía, la cual rondó por diversas plataformas hasta que llegó a manos de la Fundación Vergara, quienes ante esta situación decidieron pedir ayuda para encontrar a este fanático del equipo tapatío y así lo requirieron también por las mismas redes.

"A todos (as) los (as) Chivahermanos (as), necesitamos su apoyo para poder contactar a Erick, él es un niño de Chiapas cuyo sueño es acudir a un partido de Chivas en el Estadio Akron y queremos cumplirlo, ayúdenos a compartir este tweet para que sus padres o tutores nos contacten", así fue el mensaje de dicha cuenta que pertenece al club de Verde Valle.