Chivas vs América: Amaury Vergara está molesto con el Clásico Nacional y evita hablar de Michel Leaño

Hay encuentros que se tienen que jugar el todo por el todo, y en las Chivas de Guadalajara hay dos en específico que no se pueden dar el gusto de no conseguir un resultado positivo, pues eso no sólo merma su puesto en la tabla general sino también en su historia, como lo son los Clásicos tanto Nacional, el cual protagonizan con las Águilas del América, así como el Tapatío, el cual tienen como rival a los Rojinegros del Atlas.

Por lo que el reciente resultado conseguido ante su acérrimo rival de Coapa, el cual acabó con un empate sin goles, tiene muy molesto al dueño del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara, quien, durante la investidura del Salón de la Fama del Futbol, dio a conocer que realmente no estaba nada contento con lo que se consiguió pues era más que importante sacar una victoria en este encuentro.

"El Clásico es de emoción no estoy contento, pudimos y debimos ganar, era muy importante para el proyecto deportivo y el momento del equipo", así lo dio a conocer el Presidente y dueño de las Chivas de Guadalajara durante un encuentro con los medios de comunicación tras la ceremonia que se llevó a cabo en el Museo del Futbol ubicado en Pachuca, en donde fue enfático al hablar que no fue un buen espectáculo.

Al momento en que la prensa presente le tocó el tema sobre el desempeño del estratega Marcelo Michel Leaño al hijo mayor de Jorge Vergara, este de inmediato cambió el gesto de su rostro y fue tajanteal señalar que es un tema que en este instante no es nada grato para él: "no voy a contestar esa pregunta", apuntó Amaury, después de que los últimos cinco enfrentamientos de los rojiblancos, suman tan sólo un triunfo por dos derrotas y dos empates, lo que los ubica en noveno sitio con 12 puntos.

También el actual dueño del Rebaño Sagrado habló sobre las medidas que se tomarán para el Clásico Tapatío, pues han existido versiones en las que las Barras han hecho algunas amenazas, a lo que Amaury apuntó: "Tenemos que asegurar de tener los protocolos necesarios y que tengan disposición para llegar a acuerdos, quien no tenga disposición no llegaremos a acuerdos, depende de muchos factores no sólo depende de Chivas sino del fútbol mexicano. Va a estar muy bueno, mejor de lo que muchos piensan, respecto al tema de seguridad es pregunta para el Atlas que opera en el Jalisco, somos visitantes".