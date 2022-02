Chivas vs Puebla: La Franja da voltereta y le propina dolorosa derrota al Rebaño Sagrado en el Clausura 2022 en su casa

La jornada 7 del Clausura 2022 parecía que se pintaría rojiblanca pues las Chivas de Guadalajara prometían ya que consiguieron marcar desde el minuto 26 gracias a una gran definición del Campeón Olímpico de Londres 2012, Miguel Ponce, quien con jerarquía envió sin problemas el esférico a los tres palos de Puebla, quienes a pesar de esta sorpresiva acción, no perdieron la cabeza y terminaron por ser determinantes para darle la vuelta al encuentro y llevarse la victoria 2-3 en su visita al Akron.

La anotación de Ponce y el festejo de los jugadores rojiblancos en honor al "Chapito" Montes por la muerte de su madre, sólo era el inicio de lo que vendría para el Rebaño Sagrado, pues al 41' de nuevo una jugada extraordinaria que comenzó con Roberto "Piojo" Alvarado, después siguió con un pase al "Canelo" Angulo, quien terminó con una finta que envió a Alexis Vega, quien culminó con el balón en el arco poblano y los tapatíos ya se iban al descanso con el marcador 2-0.

Para la segunda mitad la escuadra rojiblanca salió al campo de la Perla Tapatía no tan impetuosos como en la primera parte, y eso abrió la puerta para los pupilos de Larcamón, quienes no dejaron pasar ninguna oportunidad para atacar a los locales, y por ello fue al minuto 50 cuando gracias a un contragolpe, Fernando Aristeguieta le dio su primera anotación a La Franja, lo que metió presión a los rojiblancos.

Esto, aunque hizo reaccionar al equipo de Verde Valle, esto no fue suficiente para que se mostraran efectivos de nuevo en el arco rival, e incluso ocasionó una amonestación innecesaria para el "Chicote" Calderón al minuto 60, pues habría fingido una falta en el área chica, ya que la desesperación se estaba apoderando de él y de sus compañeros, quienes no encontraban la formula para no perder el triunfo.

Pero los últimos 20 minutos del partido fueron realmente polémicos, pues llegaría al 67 la segunda anotación de los poblanos por parte de Jordi Cortizo, le dio a La Franja lo necesario para seguir intentando darle la vuelta al marcador, y así sucedió después de que Alexis Vega fuera expulsado en ese mismo minuto, tras una polémica jugada que parecía fuera de lugar pero el VAR se inclinó a favor de los camoteros, y por ello Chivas se quedaba con 10 hombres.

Lo que terminó por afectarlos sobremanera, pues Guillermo Martínez Ayala hizo lo propio al minuto 78 y con ello Puebla ya firmaba su victoria en la casa del Rebaño Sagrado, quienes con este resultado prácticamente se despedían de la victoria que parecía la tenían en la bolsa, pues el tiempo restante sólo lo ocuparon para intentar que no los siguieran vapuleando a pesar de las jugadas a balón parado.