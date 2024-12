En Atlas ya comenzó un nuevo ciclo de la mano de Gonzalo Pineda, quien llegó a los Rojinegros en reemplazo de Beñat San José luego de que el técnico español tomara la decisión de no continuar en el club. El entrenador mexicano fue presentado esta semana y habló por primera vez como DT de los Zorros.

Gonzalo Pineda estuvo ocho años en la MLS, primero como auxiliar en el Seattle Sounders de 2017 a 2021 y luego como técnico principal en Atlanta United de 2021 a 2024. Sin embargo, el flamante entrenador de Atlas fue cuestionado por su paso por Chivas como ex futbolista.

El actual DT jugó tres años en el Rebaño Sagrado de 2006 a 2009 y en el Guadalajara ganó el Apertura 2006: “Hay etapas en la vida y un pasado, hay historias que están ahí. Tengo un pasado con Pumas, Chivas, San Luis, Cruz Azul, Querétaro, Puebla, en Seattle, después pasé a ser auditor y luego entrenador en jefe del Atlanta y ahora Atlas, son etapas, son momentos”.

“Algo que me ha marcado es que siempre he sido profesional donde he estado, siempre he dado lo mejor por el escudo en el pecho, este escudo es el que le da de comer a mis hijos y para mí es sagrado, me debo a este club, a esta afición y trataré de ser igual de profesional como siempre”, remarcó Gonzalo Pineda ante la pregunta sobre su pasado en Chivas.

Por otro lado, el flamante técnico de Atlas habló sobre su regreso a la Liga MX después de 11 años: “Contento por estar acá, volver a mi país después de 11 años fuera. Es un reto diferente porque la MLS y Liga MX son diferentes en calendario, tipo de torneo; acá son 17 jornadas y 3, 4 meses que te juegas la vida. Un poco más de adrenalina”.

“Hay tres cosas que me llamaron la atención de este reto. Primero, Grupo Orlegi, que me llamó la atención desde hace mucho tiempo, con estructura buena. Segundo que creo que hay un grupo de jugadores talentosos y tercero que me ilusiona trabajar con las Fuerzas Básicas y que aporten talento y esencia“, agregó Gonzalo Pineda.

Los posibles refuerzos de Atlas

Gustavo del Prete, ex futbolista de Mazatlán y que pertenecía a Pumas UNAM, fue presentado como el primer refuerzo de Atlas de cara a 2025. Otro nombre que estaría muy cerca de vestir la playera de los Rojinegros es Diego González, extremo paraguayo de 21 años que está en Lazio.

En la presentación de Gonzalo Pineda, Germán Brunati, Director Deportivo del club, habló sobre los extranjeros que podrían llegar: “Tenemos tres plazas de extranjero para ocupar. Lo de Diego González es una opción como otras, sé como son el tema de los agentes, filtran información, el club o alguien, pero nosotros hasta que las cosas no están avanzadas no vamos a anunciar nada, anunciamos a los que estén firmados o llegando al club”.

