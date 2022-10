En la última de las cuatro series de Repechaje del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, las Chivas del Guadalajara dirigidas por Ricardo Cadena visitarán a la Franja del Puebla del director técnico argentino Nicolás Larcamón en la cancha del estadio Cuauhtémoc, por el pase a Cuartos de Final.

Para llegara a esta instancia de la repesca, las Chivas del Guadalajara vinieron de menos a más con el aporte de jugadores como el mediocampista Fernando Beltrán y el delantero Alexis Vega a quienes el volante Roberto el Piojo Alvarado considera hombres clave del equipo rojiblanco.

"Siento que Fer (Beltrán), (Alexis) Vega y junto con los más grandes se suman al liderazgo del equipo y siempre tratan de estar con lo positivo y dar esa chispa de energía a los compañeros y están pasando los años y uno también va creciendo y conforme va pasando el tiempo dar ese salto", comentó Roberto el Piojo Alvarado.

En el caso específico de Alexis Vega, Roberto el Piojo Alvarado comentó la importancia que tiene para las Chivas del Guadalajara: "Alexis es hoy nuestro mejor jugador pero no dependemos de él y si bien si nos da mucho a la ofensiva y nos da mucho y sumando Alexis Vega, con todos hace que el equipo sea mejor y que obviamente todos estemos en el mejor nivel para que todo fluya mas fácil pero dependemos de los 23 jugadores. Todos son muy importantes, los que juegan, entran de cambio y los de la tribuna y hace un mejor equipo cuando todos suman y vamos por los mismos objetivos".

La sociedad de Roberto Alvarado con Alexis Vega

Roberto Alvarado y Alexis Vega no sólo se han identificado con las Chivas del Guadalajara sino también con la selección mexicana, incluso con la sub 23 ganaron la medalla de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. "Por ahí ya me entiendo muy bien con Alexis", comentó el Piojo. "Ya lo conocía de la selección, acá las cosas se han dado poco a poco y nos entendemos bastante bien y siento que cuando mejor nos hemos sentido, es cuando yo estoy de interior y el por el lado izquierdo. Nos entendemos y tratamos de jugar y hacer lo que sabemos y que se nos sigan dando las cosas y que podamos seguir muchos años a Chivas".