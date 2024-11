El rookie argentino es consciente de su situación, pero rendirse no está en sus planes. "He venido para quedarme", asegura.

La temporada de la Fórmula 1 entra la última recta final con tres fines de semana consecutivos a pura acción en los que se definirán no solo los dos campeonatos (pilotos y constructores), sino también el futuro de algunos de los protagonistas del ‘Gran Circo’. Uno de ellos es Franco Colapinto, quien superó las expectativas como reemplazo de Logan Sargeant en Williams y ahora lucha por un lugar en la parrilla.

El rookie argentino de 21 años ya sumó puntos en dos oportunidades y demostró un mejor rendimiento que el de su compañero –Alex Albon– en más de una ocasión. Esto, sumado a su carisma, lo convierten en un personaje infaltable en el paddock, aunque por el momento no hay asientos para él y las chances cada vez se reducen más.

Franco Colapinto confía en poder seguir en la Fórmula 1 (IMAGO)

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, Colapinto habló en rueda de prensa antes del Gran Premio de Las Vegas y no le escapó a la hora de hablar de su delicada situación. De hecho, lanzó una contundente advertencia: “No he venido aquí para hacer algunas carreras, sino para quedarme. Si no tengo un asiento en 2025, quiero ser un piloto titular a más tardar en 2026″.

Por otro lado, el argentino comentó en zona mixta: “Me encantaría estar aquí el año que viene, es el objetivo que tenemos”. Y completó al respecto: “Estoy enfocado en estas últimas tres carreras, quiero disfrutarlas. Pueden ser mis últimas carreras, así que hay que tomarlas con los dos brazos y tratar de disfrutar el momento”.

Publicidad

Publicidad

ver también Colapinto revela su próximo gran objetivo dentro de la F1: "No soy conformista"

¿Por qué Franco Colapinto no va a correr en Williams en 2025?

La razón por la cual Franco Colapinto no correrá en Williams en 2025 es que la dupla para la temporada que viene ya estaba confirmada antes de su ascenso a la Fórmula 1. Puntualmente, la escudería británica anunció el fichaje de Carlos Sainz para acompañar a Alex Albon previo a que se diera a conocer que el argentino iba a tener la gran chance en la máxima categoría del automovilismo.

La dupla de Williams para 2025 estará conformada por Alex Albon y Carlos Sainz (Foto: @WilliamsRacing)

Nueva luz de esperanza para creer en la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Hasta el momento no hubo nada concreto sobre un posible fichaje por otra escudería de la Fórmula 1 a pesar de las vinculaciones con Red Bull Racing y Alpine. Sin embargo, este jueves el periodista argentino ilusionó a toda la Argentina al anunciar sobre el futuro de Franco Colapinto: “Ojo, que vienen grandes noticias”.

Publicidad