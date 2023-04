Chivas de Guadalajara afronta la recta final de la temporada regular del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, donde después de regresar al triunfo ante Necaxa se encuentra ubicado en zona de Repechaje, pero todavía cuenta con expectativas de subir a la zona de boleto directo a los cuartos de final.

Respecto a la buena actualidad del Rebaño Sagrado se refirió el director deportivo, Fernando Hierro, aunque lo hizo con una ambigua declaración. Pues a pesar de mostrarse satisfecho por estos meses de trabajo, y mientras la afición desea volver a gritar campeón, el español negó haberse trazado un objetivo en específico.

“Nosotros no nos pusimos ningún objetivo o reto al inicio de temporada, cuando nosotros hablamos, hablábamos de competir, de ser cada día mejor como equipo, de tomar decisiones correctas y estamos encantados con el entrenador que tenemos, con su trabajo, con el día a día”, dijo para Claro Sports.

Más allá de remarcar el hecho de no ponerse objetivos, el directivo aceptó que Guadalajara no debe ponerse límites y luchar por los logros deportivos: “No soy de ponerme objetivos, para mí lo mas importante es quedar con la consciencia de que hemos entregado el 100%. Un equipo como Chivas tiene que luchar por lo máximo y nosotros no nos ponemos límites”, finalizó.

¿Cómo está Chivas en la tabla de posiciones?

Al comienzo de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2023, Chivas de Guadalajara se ubica en la sexta colocación de la tabla general de posiciones, donde acumula 25 unidades al igual que Pachuca (5°) y se encuentra a uno de la zona de boleto directo.