No es Santiago Ormeño: Chivas sumaría a otro delantero para aumentar su poder de gol

La importante lesión de José Juan Macías antes del comienzo del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX dejó expuesta la falta de poder goleador en la plantilla de las Chivas, la cual ha quedado de manifiesto en las primeras jornadas del campeonato, y ha llevado a la directiva del Guadalajara a buscar a un refuerzo que pueda jerarquizar el ataque.

Mientras aún está pendiente de definición la llegada de Santiago Ormeño, Ricardo Cadena ha probado distintas fórmulas para ser contundente en el arco rival, aunque de momento solo ha logrado anotar en una ocasión por medio de Tepa González. En este contexto de escasez, la solución podría llegar desde el interior del equipo tapatío.

El delantero que podría ser la solución goleadora del Guadalajara es Luis Fernando Puente, atacante surgido de las propias fuerzas básicas que se perfilaba como gran promesa, pero que las lesiones ligamentarias en una rodilla lo tuvieron alejado de las canchas durante dos años. En estos momentos, está registrado en el equipo Sub 20.

En la señal de Chivas TV, el comentarista Enrique Noriega reveló que Puente ya se está entrenando con normalidad: “Justamente hoy en la mañana me encontré a Luis Fernando Puente en Verde Valle y platicamos un poquito. Él me dice que ya está, él ya entrena con tachones en la cancha, pero habrá que hablar con el cuerpo médico para que nos dé detalles de lo que va a pasar. Puente se lesionó dos veces seguidas en la rodilla, tiene casi dos años sin jugar al futbol. Es un delantero tremendo”.

¿Quién es Luis Fernando Puente?

Luis Fernando Puente es un centrodelantero de 19 años que arribó a Verde Valle en 2016 para sobresalir en todas las divisiones donde participó debido a su poder de gol. The Guardian lo incluyó en una edición de sus 60 promesas del futbol mundial, sin embargo, no hasta el momento no ha podido demostrar por los inconvenientes físicos ya mencionados.