José Juan Macías le puso fin a su ciclo en Chivas y fichó por Santos Laguna hace unas semanas. Fernando Gago no iba a contar con el delantero en el Rebaño Sagrado y el mexicano vio una oportunidad con los Guerreros.

Además, José Juan Macías se reencontró en Santos Laguna con Ignacio Ambriz, quien probablemente sea el entrenador que mejor supo potenciar las cualidades del atacante de 24 años.

José Juan Macías debutó con los Guerreros el pasado fin de semana, en la derrota por 1-0 ante Club Puebla. El ex jugador de Chivas ingresó en la segunda mitad y sumó 29 minutos.

José Juan Macías habló maravillas de Ignacio Ambriz

Unas horas antes de enfrentar a Pumas UNAM por la segunda jornada del Apertura 2024, el delantero habló sobre Ignacio Ambriz con Claro Sports: “Trabajar con el profe Nacho es estar lleno de confianza. La confianza conlleva responsabilidad, pero también te deja crear”.

Zapopan, Jalisco, 1 de marzo de 2020. , durante el juego de la jornada 8 del torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, entre Chivas Rayadas del Guadalajara y Esmeraldas del León, celebrado en el estadio Akron. Foto: Imago7/ Fabian Meza

“Soy alguien muy creativo. Muchos me conocen como un nueve de poste, pero en León no jugaba así. El profe me da esa versatilidad y libertad. Nos gusta jugar al fútbol de manera que se disfrute, no solo enfocándonos en lo físico. Ese estilo de juego se adapta a mis características y habilidades, así que estoy seguro de que volveré a mi mejor nivel con el profe Nacho”, añadió José Juan Macías sobre el tema.

Por último, el delantero expresó cuál es su objetivo con Santos Laguna: “Mi objetivo es quedar campeón con Santos. Estoy enfocado en retomar mi nivel aquí, y después todo lo demás llegará solo. Al final del día, estamos en un mundo donde los números y el rendimiento son lo que cuentan. Primero, debo enfocarme en eso y luego podremos hablar de otros temas”.