La campaña de Chivas en el Clausura 2023 ha sido alucinante debido a que luego de varios años volvió a clasificarse directamente a la Liguilla de la Liga MX. Por otra parte, mientras el plantel se prepara para los cuartos de final de la Fiesta Grande, José Juan Macías lanzó una dura indirecta contra los antecesores de Veljko Paunovic.

Sin duda, el serbio-español ha sido clave para cambiar el chip con el que venía el Rojiblanco a lo largo de toda la gestión de Ricardo Pelaez. Esto lo ha llevado a tener a todo el equipo enfocado para subir el nivel y todos los jugadores destacan la disciplina y forma de trabajar que tiene el entrenador que colocó Fernando Hierro.

A su vez, uno de los grandes méritos que tiene la gestión de Veljko Puanovic es que pudo progresar a pesar de no contar con José Juan Macías, quien se lesionó los ligamentos de la rodilla cuando estaba cerca de volver a los campos de juego. Por otra parte, en diálogos con el podcast La Número 5, el futbolista lanzó una indirecta contra sus antiguos entrenadores.

“Muchos entrenadores, no todos, algunos que llegaron pensaban que ya teníamos una forma de juego y no implementaban una, pensaban ‘a pues les doy el balón y ustedes hagan todo’. Y no, al futbolista hay que educarlo, darle herramientas, motivarlo, apapacharlo y exigirles resultados después de todo”, analizó el atacante.

Y agregó: “Yo creo que en poquito tiempo es difícil generar un cambio en tan poquitas personas, pero se enfocó en cosas básicas que no se tenían, un estilo de juego, una identidad, ¿quién eres? Y hacia dónde vas, entonces eso lo impregnó y a través de eso, con el talento que tienen mis compañeros, lo demás sucede. No nada más Pauno, Fernando Hierro atrás con todo ese tema motivacional de una persona como el, aparte de que es un grandísimo líder, pues olvídate, se complementan muy bien”.