Hace unos instantes, Chivas informó que José Juan Macías no estaría presente en el equipo de cara al choque contra Cruz Azul.

El momento que vive Chivas en la Liga MX es para el olvido debido a que viene de perder con Rayados de Monterrey, se encuentra fuera de repechaje de la Liguilla de la Liga MX y en el día de hoy cesó a Michel Leaño, su ahora exentrenador. Por otra parte, en las últimas horas José Juan Macías le dio malas noticias al Guadalajara debido a que está descartado de cara al choque con Cruz Azul.

El Rebaño no para de tocar fondo en su crisis futbolística ya que no levanta cabeza en ningún tipo de sector. El buen juego no se vio a lo largo del campeonato, mientras que la gestión dirigencial deja mucho que desear ya que Alexis Vega se iría sin dejarle ni un centavo al equipo de Amaury Vergara, tras varios meses de negociación.

Por otra parte, ayer Chivas perdió contra Rayados de Monterrey por 3-1 y complicó su presencia en el repechaje de la Liguilla de la Liga MX. A su vez, el próximo sábado tiene un partido clave debido a que enfrenta a Cruz Azul, quien busca sumar de a tres para intentar llegar a ser uno de los cuatros mejores para clasificar directamente a la fiesta Grande.

Sin duda, el Rebaño se juega gran parte del torneo en la próxima jornada, por lo que necesita tener a todos los jugadores en el mejor estado. Sin embargo, en las últimas horas, desde el club informaron que José Juan Macías no formará parte del equipo que enfrente a la Máquina ya que se resintió de una molestia de su rodilla.

¿Quién dirige a Chivas el próximo sábado?

Mientras Ricardo Peláez y Amury Vergara buscan el reemplazante de Michel Leaño, Chivas ya tiene a su nuevo interino para las próximas jornadas. Se trata de Ricardo Cadena, actual técnico de Tapatío, y que fue confirmado como el nuevo entrenador del Rebaño hasta que finalice la temporada 2021/2022.