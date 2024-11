El desesperado pedido de un aficionado de Peñarol al nuevo Presidente de Uruguay por Leo Fernández

Leo Fernández está atravesando sus últimos días como futbolista de Peñarol. Al menos en 2024. Lo cierto es que el volante uruguayo tiene que regresar a Toluca en el inicio de 2025 y a priori los Diablos Rojos no cuentan con el jugador de 26 años para su futuro.

Por eso mismo, Peñarol sueña con quedarse definitivamente con Leo Fernández. Distintos directivos del Manya han hablado en las últimas semanas de las posibilidades de realizarle una oferta a Toluca, como también numerosos aficionados del conjunto uruguayo propusieron distintas ideas inéditas para recaudar dinero.

En este sentido, se viralizó un video en redes sociales de un aficionado de Peñarol que saluda a Yamandú Orsi, quien fue electo Presidente de Uruguay el pasado fin de semana y es un reconocido carbonero, y le reclama que haga lo posible por retener a Leo Fernández en el Manya.

“Yamandú, retené a Leo Fernández“, le dice el aficionado, a lo que el Presidente responde: “Qué?”. Luego, el seguidor le vuelve a repetir lo mismo y finalmente Yamandú Orsi le contesta: “Ah, todos los esfuerzos del gobierno”. “¡Vamos Peñarol”, cierra el aficionado en su breve conversación con el mandamás.

Qué dijo el Presidente de Peñarol sobre Leo Fernández

Otra persona que habló públicamente sobre Leo Fernández fue Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, quien manifestó su deseo de retener a Leo Fernández: “Que se quede Leo Fernández es lo que todos queremos y seguramente lo que el jugador quiera“, dijo en el programa radial Sport 890.

“Pero no es solo lo que pueda costar una ficha, sino todo lo que hay alrededor. A mitad de diciembre sabremos qué es lo que paga el mercado por Leo en plata de compra de ficha, en salarios y en años de contrato; si viene una oferta de 4 o 5 millones, Peñarol la puede igualar, ¿pero cuánto de salario? No hay nada que podamos saber hasta esa fecha””, agregó el directivo Manya acerca de la situación de Leo Fernández.

Hasta que el uruguayo no termine de competir con el Carbonero y no regrese a México no se sabrá en concreto cuál será el futuro de Leo Fernández. Mientras tanto, el volante sigue brillando en Peñarol y todavía puede ganar algún titulo a fin de año con el equipo.