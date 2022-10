En el partido correspondiente al Repechaje del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el Deportivo Guadalajara cayó a través de la vía de los penales frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc y firmó un nuevo fracaso. Luego del 1-1 en el tiempo regular, los locales fueron 100% efectivos y convirtieron sus cinco lanzamientos; mientras que Jesús Angulo falló para la visita y decretó la eliminación del elenco rojiblanco.

El enfado y la decepción de los aficionados de Chivas es muy grande, por lo que ya exigen por cambios drásticos de cara a la temporada 2023. Fernando Beltrán, uno de los mejores jugadores del plantel y referente del mismo, decidió dar la cara y realizar una fuerte autocrítica que sin dudas repercutirá en el vestidor. En plática con Adrenalina de Excélsior, hasta criticó a sus compañeros.

"(Debemos) Dar más, creo que siempre salimos que trabajamos pero no alcanza y cuando nos enfrentamos a equipos importantes como contra Tigres, pues no nos sirve de nada jugar bien, te vas igual. En la misma realidad y en lo personal hay que trabajar más y ser profesionales los 24 horas del día", apuntó con contundencia el Nene, haciendo referencia a las imágenes de algunos elementos en el palenque días antes al Repechaje.

Más adelante agregó: "Hay detallitos que en el Guadalajara son muy notables, cuando hay partidos muy importantes tienes que darle la importancia al partido y contagiar al equipo y mandar el mensaje a la afición y no el que todos ven. Eso es lo que debemos entender, ese es el mensaje para convencer a la afición".

"Es tema de nosotros, de jugadores, cuando vamos mal hacemos lo imposible para ganar y cuando empezamos a tener racha positiva nos empezamos a conformar cuando no hemos ganado nada. Y esa es nuestra realidad, no ganamos nada y por tener tres o cuatro partidos no nos alcanza para poder competir y cuando tenemos que dar golpes de autoridad o son partidos de importancia no los damos y nos toca estar con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar porque nadie está seguro", sentenció Fernando Beltrán.