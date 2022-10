Las Chivas del Guadalajara dirigidas por Ricardo Cadena esperan el momento de enfrentar a la Franja del Puebla del director técnico argentino Nicolás Larcamón en el Repechaje del torneo Apertura 2022 de la Liga MX que se jugará en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

En los días previos al enfrentamiento se suscitó una polémica con algunos jugadores del Rebaño que asistieron a un palenque en las Fiestas de Octubre de Guadalajara. Antonio Briseño salió a hacer una aclaración en redes sociales y Roberto Carlos Alvarado también porque él no asistió. Ya aclarado el punto, el Piojo habló de su socio de ataque, Alexis Vega.

Piojo Alvarado y su relación con Alexis Vega

Luego de encontrarse en la selección mexicana, en la olímpica y la mayor, Roberto Carlos Alvarado y Alexis Vega han jugado los torneos Clausura 2022 y Apertura 2022 con las Chivas del Guadalajara. El Piojo "Por ahí ya me entiendo muy bien con Alexis. Ya lo conocía de la selección, acá las cosas se han dado poco a poco y nos entendemos bastante bien y siento que cuando mejor nos hemos sentido, es cuando yo estoy de interior y el por el lado izquierdo. Nos entendemos y tratamos de jugar y hacer lo que sabemos y que se nos sigan dando las cosas y que podamos seguir muchos años a Chivas".

Uriel Antuna refrenda su respeto por Chivas

Uriel Antuna fue jugador de las Chivas del Guadalajara entre el torneo Clausura 2020 y el Apertura 2021, por eso llamó la atención la forma en que celebró el gol que hizo para Cruz Azul en el partido de la jornada 17 del torneo Apertura 2022. Hubo quien se sintió ofendido por el festejo, por eso el jugador explicó su celebración: “Simplemente fue cantar el gol a mi equipo, pero no a mi ex equipo, entonces yo creo que fue más por ese lado, al final de cuentas hubo algunas personas que se lo tomaron muy personal pero no fue así, fue más la euforia del partido, del gol... Yo he besado muy pocos escudos, nada más el del Galaxy y este (Cruz Azul). Chivas es mi ex equipo, le tengo mucho respeto porque tengo muchos compañeros ahí pero al final de cuentas ahora soy de Cruz Azul".