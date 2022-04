El clima al interior de las Chivas del Guadalajara está candente. Una vez más, el Rebaño dejó ir un partido que parecía ganado como el clásico tapatío ante el Atlas, lo que derivó en la molestia de Jesús el Chapo Sánchez, pero esta vez fue ante Toluca con un gol en tiempo de compensación.

Ese empate sobre la hora devino en una bronca en la banca rojiblanca y en la expulsión del director técnico Marcelo Michel Leaño cuya continuidad y la de su equipo de trabajo dependen de la clasificación a la liguilla, tal como lo dejó ver uno de sus auxiliares técnicos.

Bronca en entre Pollo Briseño y Chino Huerta

Al término del partido en el que el Toluca les arrancó el empate en el estadio Nemesio Diez dentro de la jornada 13 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, los jugadores de las Chivas del Guadalajara Antonio el Pollo Briseño y César el Chino Huerta tuvieron un conato de bronca en la banca. El gol del empate en tiempo de compensación detonó el malestar en la banca de las Chivas del Guadalajara. Antonio el Pollo Briseño le lanzó reclamos verbales a César el Chino Huerta y luego entre los dos hubo intercambio de manotazos; instantes después el defensa central se acercó a Alexis Vega para hacerle otros comentarios.

Al término del partido en conferencia de prensa, Francisco Javier Robles, auxiliar técnico de Marcelo Michel Leaño habló del inicidente entre sus dos jugadores: "Fue la frustración de todos, todos terminamos no tan contentos. Sí, por ahí hubo algunos reclamos pero al final se dijo lo que se tenía que decir en el vestidor y la situación está bien en el sentido de que no se llegó a más. No es lo mejor, pero sí la frustración. Los que han jugado al futbol saben que a veces se calienta y los dos se hicieron de palabras y a final de cuentas terminó bien todo".

Duele no estar en zona de liguilla

El empate que las Chivas del Guadalajara cedieron ante los Diablos Rojos del Toluca en tiempo de compensación generó un gran malestar, incluso el director técnico Marcelo Michel Leaño fue expulsado y no pudo presentarse a la conferencia de prensa, que atendió uno de sus auxiliares quien admitió que hay presión por clasificar a la liguilla.

“El objetivo es calificar, este equipo está para llegar a la Liguilla. Sabemos que no estamos en zona de Liguilla, nos duele desde el trabajo día a día que estamos haciendo y sobre todo que el equipo funciona. Hay partidos que nos están sacando en los últimos minutos. Estamos claros que la afición no está contenta, porque no estamos en zona de calificación, por eso trabajamos y seguiremos trabajando. Todos queremos calificar y sabemos que si no llega a eso, algo podría pasar. No tenemos miedo, tenemos cara en alto para seguir trabajando y luchar por ese boleto a la Liguilla", dijo Francisco Javier Robles, auxiliar técnico de Marcelo Michel Leaño.