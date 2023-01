Alexis Vega se fue a la Copa del Mundo con la idea de completar una gran actuación que le permitiera dar el salto a Europa, motivo por el que Chivas de Guadalajara se viene preparando para su posible salida desde hace varias semanas en el mercado.

Sin embargo, en el Rebaño Sagrado hay quienes tienen la esperanza de que el Gru pueda seguir más tiempo en la plantilla. Ese es el caso de Fernando Beltrán, quien reconoció haberle pedido a Vega que renuncie por ahora al sueño de jugar en el futbol europeo.

“Alexis, que regresó del Mundial y cómo jugó, las ganas que tenía de cumplir su sueño de irse a Europa y todo, yo sí he hablado mucho con él y le he pedido que lo necesitamos aquí, vamos a echarle aquí, vamos a ganar aquí", dijo el Nene en diálogo con TUDN.

Para el mediocampista, el Clausura 2023 representa una gran oportunidad para hacer algo grande en Chivas debido a la calidad del equipo que se ha armado. Es por eso que Beltrán considera que Vega puede postergar la meta de ir al Viejo Continente.

"Si ya después no estamos aquí, pues ya será otra cosa, pero ahorita tenemos chance. Le digo ‘güey, hay que quedar en la historia aquí’. Si no hacemos algo vamos a pasar como muchos jugadores que han pasado y no han ganado nada”, finalizó Beltrán.