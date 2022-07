Mucho se ha discutido tanto en medios de comunicación, estadios y redes sociales, cuál es el equipo más popular de la Liga MX, y la constante ha estado más disputada entre las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara, pero al parecer una voz autorizada ya habría llegado a una contundente conclusión, tratándose nada más y nada menos que del histórico entrenador italiano, Massimiliano Allegri, quien es técnico de la Juventus, y acabó con la disputa.

De cara al encuentro que sostendrán contra el Rebaño Sagrado, de acuerdo a TUDN, el entrenador de la Juventus no se anduvo por las ramas y aseguró que el equipo de Ricardo Cadena es el más famoso del futbol mexicano, esto previo a que disputen el duelo amistoso los mexicanos ante la escuadra italiana en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, donde Allegri asegura que estos duelos son más que importantes para ellos.

"Técnicamente no hemos visto nada todavía, sé que han ganado muchos campeonatos, es el equipo más famoso de México. Son tres partidos importantes para preparar la temporada", destacó Allegri, quien se verá las caras ante los oriundos de la Perla Tapatía el próximo 22 de julio, donde además de celebrar su duelo ante los rojiblancos aprovechó para destacar el nivel e infraestructura que ha generado el balompié generado en los últimos años.

"Siempre ha producido excelentes jugadores. Es un fútbol muy técnico, será una buena prueba para nosotros jugar en América contra Chivas", Allegri reconoció que, al menos a nivel técnico tienen grandes cualidades que, a su parecer también existen en la Liga MX y el futbol mexicano en general de cara al compromiso, por lo que le entusiasma mucho enfrentarse al equipo de Verde Valle próximamente.

Esto llega después de que Allegri hubiera sido tentado por el conjunto del PSG para tomar las riendas de la escuadra parisina gracias a los grandes momentos que ha hecho vivir a la Juventus, por lo que las ofertas no han cesado, pero de acuerdo al diario La Gazzetta dello Sport, el timonel europeo dio el no contundente al equipo francés, acotando: “Tengo un compromiso con la Juventus que va más allá de los contratos. Me quedo”, esto lo dijo sabiendo que al parecer la oferta iba alrededor de los 12 millones de euros por temporada.