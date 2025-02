Chicharito Hernández parece no encontrar paz en Chivas. Pese a que en el último encuentro del Rebaño logró romper una racha de 10 meses sin anotar un gol tras convertirle al Cibao en la victoria por 3-0 en Concachampions, el delantero volvió a verse envuelto en polémica tras responder una crítica que le realizó un aficionado en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Lo tiene de punto! ‘Chicharito’ cortó su sequía en Chivas pero David Faitelson lo fulminó

La queja del fanático albirrojo tuvo que ver con una foto publicada por el propio futbolista de 36 años en su cuenta oficial de Instagram y con motivo del Día de San Valentín. En dicha postal se lo puede ver al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana (52 goles) acostado en su cama junto al trofeo que consiguió al ganar la Kings League con su equipo Olimpo United.

“Por eso Chivas está como está”, escribió el usuario @alejux, el cual resaltó debido a la posterior replica de Chicharito, quien aseguró que el hecho de publicar contenido en sus redes sociales no significa que le reste prioridad a Chivas.

“¿De verdad creen que por postear cualquier cosa en Instagram signifique que le estoy prestando más atención a eso que me quita un minuto o menos postearlo, que al club que más amo que es Chivas? Que las cosas no estén resultando como todos quisiéramos no significa que no estoy totalmente entregado a este club. Lo estoy”, respondió.

Publicidad

Publicidad

En adición a esto, el ex Real Madrid y Manchester United, entre otros, le pidió al aficionado que madure emocionalmente para comprender que lo que se muestra en las redes no siempre refleja la realidad.

Los números de Chicharito Hernández desde su regreso a Chivas

Chicharito Hernández regresó a Chivas en enero del 2024 para disputar su segunda etapa en el Rebaño después de 14 años. Sin embargo, hasta el momento el tapatío no ha logrado cumplir con las expectativas generadas en su retorno, puesto que apenas suma dos goles y una asistencia en 25 partidos. Además, ha sufrido algunas lesiones y problemas físicos que le han impedido saltar a la cancha en más de una oportunidad.

Publicidad