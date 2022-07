Después del nuevo golpe que significó el empate sufrido sobre el final ante Querétaro, las Chivas Rayadas del Guadalajara ya trabajan en el próximo compromiso, el cual se dará este sábado y será una parada dura: este sábado 30 de julio recibirán al Club Pachuca en la cancha del Estadio Akron.

Ricardo Cadena lleva la tranquilidad de haber conseguido goles, pero sabe que es observado y está obligado a ganar, por lo que trabaja para combinar solidez, funcionamiento y resultados. Mientras tanto, los aficionados piden la salida de los mandamás del Rebaño, y el Femenil trae otra alegría.

Santiago Ormeño revela que tiene como inspiración a dos americanistas

Durante una entrevista a TUDN, el futbolista que es parte de la Selección de Perú, dio a conocer que se siente más que identificado con dos emblemas de las Águilas del América, acérrimo rival del Rebaño Sagrado, refiriéndose a Oribe Peralta y Miguel Layún: “No sé si pueda ser como ellos, Oribe y Layún son jugadores en los que me he apoyado para estar bien mentalmente”.

¡Chivas 'recicla' directivo del Tri!

Se trata de Javier Mier, un joven dirigente que se encargará de las fuerzas básicas con la intención de generar más joyas de la cantera y darle seguimiento a los que buscan un lugar en el primer equipo. La situación es que en Chivas no han querido hacer oficial la presentación del directivo a pesar de que al interior del equipo ya se hizo el anuncio.

Mier llega al Rebaño luego de formar parte del fracaso de la Selección Mexicana Sub-20 que no logró calificar al Mundial del siguiente año y por ende le costó el puesto al ser el encargado de selecciones menores.

Chivas Femenil ganó y es líder

Con goles de Licha Cervantes (32') y Caro Jaramillo (53'), Chivas de Guadalajara Femenil le ganó 2-0 a Querétaro en la cancha del Estadio Akron por la J4 del Torneo Apertura 2022. Con este resultado, el Rebaño se ubica como único líder de la tabla general de posiciones con puntaje ideal (12 sobre 12).

Piden salida de Peláez y Vergara

A través de las redes sociales y producto del descontento por el débil momento deportivo actual y de las últimas temporadas, aficionados de las Chivas de Guadalajara pidieron por la salida de Ricardo Peláez y Amaury Vergara. Incluso consiguieron convertirlos en tendencia de Twitter a uno y otro, en distintos momentos del día.