El todavía jugador del Celta de Vigo sería una necedad del dueño del chiverío, y no un requerimiento del cuerpo técnico del Rebaño, pues estarían cubiertos.

Orbelín Pineda aseguran que sería un capricho de Amaury Vergara y no una necesidad de Chivas

No paran los rumores sobre el posible fichaje de Orbelín Pineda con las Chivas Rayadas del Guadalajara, equipo que al parecer ya está más que armado para competir en el Apertura 2022, pero eso no ha impedido que Ricardo Cadena le eche flores al todavía futbolista del Celta de Vigo, pero la constante búsqueda del llamado “Maguito”, al parecer no es una necedad del timonel rojiblanco sino del dueño del equipo, Amaury Vergara.

A tres años de que tomara el timón del Rebaño Sagrado, por ello el directivo rojiblanco estaría empecinado en conseguir un fichaje importante, situación que habría derivado en que esté buscando sí o sí fichar a Orbelín pues sería su capricho, así lo dio a conocer el columnista de Mediotiempo, Francisco Arredondo, esto con el objetivo de dar un golpe mediático en el balompié tricolor.

Y es que, de acuerdo a dicha columna, el arribo de Pineda no obedece a un requerimiento o petición del cuerpo técnico, pero si al orgullo de Vergara pues tanto él como el conjunto tapatío quedaron en evidencia después de las declaraciones de Jesús Martínez, en las que aseguró que el Guadalajara no tenía el dinero suficiente para conseguir la adquisición, Víctor ‘El Pocho’ Guzmán, quien sonaba como posible refuerzo para los del Rebaño.

Orbelín se ubica principalmente en el campo de juego como mediocampista ofensivo o tirado a la banda izquierda, posición que ya tiene dueño pues cuando no está lesionado es utilizada por Jesús 'Canelo' Angulo, así como Sebastián Bouquet; además de que Alexis Vega funge como extremo por izquierda, zona que el Maguito suele pisar con frecuencia como posición secundaria.