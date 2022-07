Luego de la enorme controversia que protagonizó en el mercado de fichajes para el torneo Apertura 2022, el delantero Santiago Ormeño se manifestó listo para afrontar el tercer reto de su carrera en la Liga MX después de haber pasado por el Puebla y el León: las Chivas del Guadalajara.

Santiago Ormeño resaltó a las Chivas del Guadalajara por "el monstruo que es como institución. Cualquier futbolista mexicano o extranjero le gustaría estar aquí. Soy afortunado de estar aquí y voy a dar lo mejor de mí" y dijo que no le han afectado todos los cuestionamientos que se generaron en redes sociales: "Hace mucho tiempo que eliminé Twitter, siento que no es nada sano. No es lindo que la gente no te reciba como quisieras; pero no significa que no me dé cuenta, pero eso me inspira a trabajar más para hacerlos cambiar de opinión".

Consciente de que tiene que convencer a una de las aficiones más numerosas del futbol mexicano, Santiago Ormeño les dijo a los seguidores de las Chivas del Guadalajara que "tengo la oportunidad más importante de mi carrera y vengo preparado física y mentalmente para enfrentarla".

Los días previos a la confirmación de su fichaje como refuerzo de las Chivas del Guadalajara, Santiago Ormeño fue recomendado por el director técnico argentino Nicolás Larcamón quien lo tuvo en Puebla; respecto a su etapa con La Franja, el delanterro comentó: "No vengo a ser el Santiago del Puebla. Vengo a buscar mi mejor versión, estoy seguro de que puedo más de lo que he logrado".

Santiago Ormeño en Puebla y León

En entrevista con Marca Claro, Santiago Ormeño también se refirió a su etapa con el León donde lució menos que en Puebla: "En este caso me tocó venir de mi mejor momento. Me sirvió mucho, crecí como futbolista, creo que soy más maduro. Me di cuenta de muchas cosas que no puedo hacer, otras que debo hacer. Así es el fútbol, hay buenos momentos, malos, regulares".