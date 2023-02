Tras salir del Rebaño, el centrodelantero peruano debutó con su nuevo equipo, aunque el mismo no se dio según lo esperado.

En el encuentro correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2023, los Bravos de Juárez sumaron una nueva victoria en el certamen, esta vez en su visita al Mazatlán, que sigue último sin sumar unidades. Fue victoria por 3-2 para los dirigidos por Hernán Cristante, que contaron con el debut del centrodelantero Santiago Ormeño, el cual no fue muy auspicioso.

Ormeño, apenas llegado desde las Chivas de Guadalajara, donde no era tenido en cuenta, ingresó al minuto 78 en lugar de Tomás Molina, autor de uno de los goles. Pese a que no tuvo mucha participación, Juárez aguantó la ventaja y se llevó tres puntos vitales del Estadio Kraken. No obstante, el atacante tuvo un debut para el olvido, ya que finalizó el partido con una lesión.

En redes sociales no tardó en circular una imagen de Santiago Ormeño al término del encuentro, llorando sin consuelo en el banco de suplentes, mientras era atendido por el personal médico de los Bravos. Se espera que en las próximas horas la institución emita un comunicado oficial, pero por la reacción del jugador, no pinta nada bien.

La reportera de ESPN, Mac Reséndiz, aportó información al respecto: "Sobre Santiago Ormeño: Deben esperar tal vez dos días para que la rodilla derecha desinflame y para un mejor diagnóstico. El jugador está en revisión y rezan para que no sea grave, "pero el doctor está muy serio y 'Santi' con mucho dolor", acaban de filtrarme desde #Bravos".

Desde que salió del Puebla, un calvario

Santiago Ormeño brilló temporadas atrás con la camiseta del Puebla, lo que despertó el interés de otras instituciones en sus servicios. Sin embargo, el centrodelantero pasó sin pena ni gloria por León y ni que hablar de su estadía en Chivas, donde sólo jugó cinco partidos, marcó un gol y acabó saliendo por la puerta de atrás, sin ser tenido en cuenta.