Si hay un técnico que no tuvo un buen paso por Chivas, ese fue José Saturnino Cardozo. Al paraguayo le tocó una época muy baja del Rebaño, pasando por la institución sin cosechar los mayores logros y firmando una mala actuación en el Mundial de Clubes.

El exatacante del Toluca no se la piensa al momento de cuestionar al Rebaño, señalando que algunos de sus jugadores no tuvieron el profesionalismo e incluso hace poco declaró que hay futbolistas ya no desean llegar al Guadalajara.

Es muy difícil saber qué sucedió en el vestuario mientras fue entrenador Cardozo, pero es un hecho que las cosas no marcharon muy bien, teniendo problemas con algunos integrantes, como se acaba de mostrar este 14 de octubre.

Michael Pérez colocó en sus redes sociales una imagen de aquella época. Sin embargo, tapó la cara del Príncipe Guaraní con un emoji de payaso, causando las risas de un compañero que sigue en la institución.

José Juan Macías contestó la publicación con un "jajaja, me mamó la cara de payaso", a lo cual Pérez le contestó "sabía que te gustaría hermano", dando a entender que los dos se llevaban mal con su entrenador. Vale la pena recordar que después de la gestión de Cardozo, JJ se marchó al León.