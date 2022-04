Los grandes clubes de México atraviesan momentos difíciles. Tanto el Club América como Chivas se encuentran lejos de los primeros puestos, y tienen mucho por mejorar desde el funcionamiento colectivo. En Coapa, la crisis derivó en el despido de Santiago Solari. Por su parte, el Rebaño Sagrado mantiene el respaldo para con Marcelo Michel Leaño, a pesar de los resultados y de la poca confianza que le queda a la afición.

En líneas generales, el ciclo de Leaño deja mucho que desear. El equipo no logró mejorar la imagen en comparación a la etapa de Víctor Manuel Vucetich. Sin embargo, tal parece que la directiva no está decidida a cambiar de rumbo una vez más con el certamen a mitad de camino. No obstante, la presión crece sobre el entrenador, que ya sabe, necesita resultados para mantenerse en el cargo y poder continuar al frente del proyecto.

Los números no mienten respecto a la etapa de Michel Leaño. Hasta el momento, dirigió en 16 partidos de la fase regular, con un saldo negativo: cuatro victorias, cinco empates y siete derrotas. La efectividad del actual entrenador es de apenas 35,4%, un número incluso más bajo que el obtenido por Vucetich cuando Amaury Vergara tomó la decisión de despedirlo. En aquel entonces, el Rey Midas tenía una efectividad del 48,6%, con 54 puntos obtenidos sobre 111 disputados.

Todo indica que las próximas semanas serán cruciales para determinar si la directiva aún confía en Michel Leaño, o si, al contrario, la paciencia se acaba, como ya sucede con una gran parte de la afición. Por su parte, Vucetich fue destituido en septiembre de 2021, apenas un año más tarde de asumir el cargo. El actual entrenador, en cambio, apenas lleva medio año al frente del equipo, por lo que parece tener algo más de tiempo para mejorar sus números.

Leaño no siente la presión

En el último encuentro en condición de local, el Estadio Akron pidió por la salida del entrenador. Sin embargo, tras el empate por 2-2 ante Atlético de San Luis, Leaño se mostró tranquilo: “Yo trato de ser el mismo todos los días y superarme. La presión es un privilegio y está en nosotros el transmitir eso a los jugadores y hoy tenemos la oportunidad de estar en el equipo más importante de México, que es el Club Guadalajara”, afirmó.