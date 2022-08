Hasta hace algunas semanas, Chivas vivió una extenuante búsqueda de un centro delantero, contratando finalmente a Santiago Ormeño para reemplazar la lesión de ligamento cruzado de José Juan Macías.

Sin embargo, el Rebaño estudió distintas opciones en el mercado, con Ricardo Peláez confesando dos nombres que tuvieron en la mesa y causarán mucha polémica: Henry Martín y Brandon Vázquez.

El directivo Rojiblanco charló con David Medrano, contando cómo fue la situación con el atacante Azulcrema: “No llegó tan lejos pero si fue real, hubo contacto con la directiva de América e incluso con el jugador y fueron varios factores, ya no continuó ese contacto pero sí hubo un acercamiento, no se dio en ese momento, no sé a futuro”.

Mientras tanto, aseguró que el atacante de Cincinnati le gusta, pero aún no está para jugar en el Guadalajara: “Pensamos en Brandon que es una promesa porque puede llegar a ser un gran jugador, pero no lo es todavía. Sí hubo interés pero no se pudo negociar", exclamó Peláez para cerrar.

Un inicio complicado

Aunque ha mostrado disposición en los partidos, Santiago Ormeño aún no logra alcanzar su mejor forma futbolística en el inicio con el Guadalajara, ganándose algunas críticas y abucheos por parte de la exigente afición Rojiblanca.

