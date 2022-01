El ex futbolista de Cruz Azul confesó que no tiene síntomas, y que incluso se siente perfecto pese a tener el virus que ha aquejado a millones de personas alrededor del mundo.

La pandemia por el COVID-19 continúa y cada vez el panorama se muestra más incierto, pues ahora se está viviendo lo que sería la cuarta ola de contagios de este virus que ha aquejado a millones de personas, y el futbol mexicano no es la excepción, pues los positivos comienzan a salir más frecuentes, y esta vez uno de los afectados fue el fichaje estrella de las Chivas de Guadalajara, Roberto Alvarado.

Después de tanta especulación, el propio “Piojo” reconoció que su prueba dio positivo, y eso lo ha mantenido en aislamiento, por lo que su debut vistiendo los colores del Rebaño Sagrado tendrá que esperar, esto hasta que su prueba por fin de negativo, pues sino esta situación podría desatar muchos contagios en el vestidor rojiblanco.

Acerca de cómo se encuentra su salud, de si existen síntomas o no de esta enfermedad, Alvarado reveló a un reportero de Milenio que no está sufriendo ningún tipo de inconveniente: “Yo me siento bien, asintomático, esperando. Estoy entrenando normal y todo, pero yo al 100, estoy como nuevo”.

Cabe destacar que, pese a no contar con síntomas visibles, en ocasiones este virus provoca secuelas que se manifiestan después de haber tenido este padecimiento, por lo que las autoridades sanitarias han revelado un constante monitoreo posterior meses después de detectar la enfermedad.