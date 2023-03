En el Estadio Akron, Chivas fue vapuleado por América luego de caer por 4-2 en una nueva edición del Clásico Nacional. Por otro lado, tras la derrota, Alexis Vega estuvo en boca de todos por irse de fiesta y la directiva del Rebaño explicó los motivos de su postura con su atacante.

Sin duda el Rojiblanco sufrió un baldazo de agua fría debido a que previo al encuentro venía de tener un gran campeonato, ya que se ubicaba tercero con 21 puntos. A pesar de esto, el equipo de Fernando Ortiz le dio un duro golpe luego de anotarle tres goles en una primera mitad que pudo haber terminado con una diferencia mayor.

Por otro lado, luego de una sensible derrota, Alexis Vega estuvo en boca de todos debido a que fue captado mientras estaba de fiesta. Esto se da luego de que en la semana previa al Clásico Nacional haya dicho que no le molestaría vestir el jersey de América debido a que considera que primero hay que ser profesional.

Ante esto, se esperaba que la directiva del Rojiblanco lleve adelante una sanción ejemplar contra su jugador porque no era la primera vez que se registra este tipo comportamiento de parte de él. Sin embargo, Diario Récord informó que el club no llevará adelante ningún tipo de investigación y que el futbolista no será castigado ya que se encontraba en su tiempo libre.

Víctor Guzmán se pierde el Clásico Tapatío

Uno de los jugadores claves en el armado de Veljko Paunovic es Víctor Guzmán quien frente América fue anulado y poco pudo hacer para marcar la diferencia. A su vez, tras el encuentro insultó al árbitro y vio la cartulina roja, por lo que la Comisión Disciplinaria definió sancionarlo con un partido de suspensión y se perderá el Clásico Tapatío ante Atlas.