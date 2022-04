Sergio Flores, jugador de los rojiblancos, confesó que en la intimidad del equipo tapatío no se sienten tranquilos con tantos cambios en el banquillo.

A pesar de que los resultados no estaban siendo positivos con Michel Leaño al frente de las Chivas de Guadalajara, con quienes sumó tan sólo tres victorias en el actual torneo, en el vestidor rojiblanco las cosas no están tan bien como parecen. De acuerdo a Sergio Flores, mediocampista del Rebaño Sagrado, hay intranquilidad en el interior de la escuadra tapatía por el cambio constante de entrenadores.

"No en deuda, pero sí nos sentimos un poco intranquilos al saber que cambian mucho de entrenadores y los resultados no llegan", declaró el futbolista de Verde Valle para TUDN. Flores reconoció que desde que debutó en el primer equipo hasta el momento ya ha pasado por dos entrenadores diferentes, Víctor Manuel Vucetich y el recién destituido Marcelo Michel Leaño, pero esto no evitó que también hiciera responsables a él y al resto del equipo por esta mala racha.

"Sí tenemos nuestra parte de responsabilidad, de culpa se podría decir, nosotros somos los que jugamos, pero nos quedamos un poco tocados del tema de cambio de entrenadores", confesó el futbolista, quien también aseguró que la destitución de Leaño no se la esperaban en el vestidor del chiverío, pero están muy conscientes de que esa decisión no les compete a ellos, sino a la directiva por lo que respetan la decisión.

"Fue una cosa que nos sorprendió a todos, no lo esperábamos, pero son cosas que pasan, las decisiones no dependen de nosotros, eso se lo dejamos a la directiva y seguimos teniendo buena amistad, hablamos con él, nos agradeció y nos dijo que siguiéramos trabajando, es lo que hacemos", comentó Flores, quien aprovechó para agradecerle a Leaño por la oportunidad que le dio, así como el ser regular durante su estancia.

"Fue un gran momento la verdad, no sé si el más importante, pero fue un gran momento, un golpe de confianza y seguridad el que nos dio, él nos dio mucha oportunidad, traté de aprovecharla", finalizó Sergio, quien ahora tendrá tiempo para recuperarse después de que se diera a conocer que será baja de cara al duelo de este sábado ante los Pumas de la UNAM, situación que pone en jaque al Rebaño Sagrado, quien está ahora bajo el mando de Ricardo Cadena.