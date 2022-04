A horas de un partido clave contra Cruz Azul, Chivas vive momentos muy tensos luego de que sus fanáticos los hayan atacado. Por otra parte, tras es el escandaloso suceso, el Pollo Briseño y el Nene Beltrán tuvieron una fuerte plática con los aficionados en la que les pidieron que hablen de frente y que tienen miedo de salir a la calle.

Lo vivido en el Hotel es el Royal Pedregal fue vergonzoso porque los fanáticos del Rebaño rompieron las barreras de seguridad para entrar al establecimiento y atacar los jugadores. La secuencia duró unos cuantos minutos hasta que pudo ser contralada luego de que los aficionados hayan roto los vidrios del establecimiento.

Por otra parte, tras lo sucedido el Antonio Briseño y el Fernando Beltrán tuvieron un fuerte intercambio de palabras con parte de los fanáticos de Chivas. “Yo sé que está mal, que hay impotencia, pero para nosotros es peor, a veces hasta se meten con nuestras familias, nos da miedo salir a la calle, con todo y mis limitaciones yo también me muero en la cancha, en cada entrenamiento, todos hacemos lo mismo", comentó el Pollo a lo que un fanático le dijo que “No se ve (el esfuerzo de los jugadores), no sé quién sea, si el técnico, si Amaury, si Peláez, estamos hasta la madre".

Por su parte, el Nene fue mucho pidió que vayan y hablen de frente porque no era necesario ir atacarlos de la manera que lo hicieron. “Escuchamos todo lo que nos dicen, pero así no. Aquí venga, mentándonos la madre, díganoslo de frente, digan lo que quieran, pero así no. Vengan aquí, tu habla, tú que eres el encargado, y díganos las cosas”, expresó el futbolista, mientras que uno de los fanáticos le respondía que no le iban a pegar.

Cabe recordar que Chivas se ubica en el puesto 15 con 14 puntos y mañana busca tres puntos calves ante Cruz Azul para igualar la línea de Necaxa y Atlético de San Luis. Por otra parte, al Rebaño le queda enfrentar a Tijuana, Pumas y Necaxa.