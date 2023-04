Uno de los futbolistas que dejó un buen recuerdo en la afición de Chivas, es sin duda Alan Pulido. El atacante fue campeón con el Rebaño, antes de seguir su carrera en la Major League Soccer, donde en la actualidad, representa al Sporting Kansas. Tras recuperarse de una grave lesión, el jugador ya piensa en un posible regreso a las filas rojiblancas.

Alan Pulido debió pasar por el quirófano tras una lesión de rodilla y permaneció más de un año fuera de las canchas. Hace algunas semanas atrás, el atacante volvió a ver actividad, por lo que ahora esperará recuperar su mejor forma para destacar con Sporting Kansas e incluso, ya avisó que le gustaría formar parte del ciclo comandado por Diego Cocca en la Selección Mexicana.

Sin embargo, Pulido también mira al futuro y con 32 años, su contrato con Sporting Kansas finaliza el próximo 31 de diciembre, por lo que en caso de no renovar, podrá negociar libremente con cualquier club. En Chivas, por supuesto, se ilusionan con verlo de nuevo, más aún tras las recientes declaraciones del propio jugador.

“Hay equipos a los que le tomé mucho cariño y todo el mundo sabe cuál es, porque se lograron cosas importantes, el título de goleo, además de que se dio mucho carisma con la gente, porque la gente sintió que me entregué por ellos, en fin, todo el equipo se unió de una gran forma. No me cierro a ninguna oportunidad”, dijo Alan Pulido en diálogo con El Universal.

La frase de Alan Pulido que ilusiona a todo Chivas

Aunque prefiere no pensar en ello, Alan Pulido no oculta su deseo: “Me encantaría regresar a Chivas, pero el futbol es de momentos y no se sabe nada. Lo principal en estos momentos es el Sporting y que estoy jugando, eso me tiene muy feliz”, apuntó el atacante.