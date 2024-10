La conflictiva salida de Fernando Gago y la derrota ante América por el Clásico Nacional generó un aluvión de críticas de la afición de Chivas por la incapacidad de retener al DT y encontrar uno a la altura en el corto plazo aprovechando el parón de selecciones.

En las últimas horas, para frenar el nerviosismo de los seguidores del Rebaño Sagrado, por medio de las redes sociales se lanzó un video donde aparece Juan Carlos Martínez, Director del Comité Técnico Deportivo. Allí le envía un mensaje a los aficionados comentando las medidas próximas.

“Buenos días. Estamos los que queremos estar en Chivas y estamos muy contentos de que todos estemos juntos aquí. Cuando el entrenador anterior se va, la decisión ha sido muy fácil, muy fácil la respuesta”, arrancó. “Hay un entrenador que va a estar en el primer equipo, que es Arturo Ortega, con su cuerpo técnico de Tapatío“.

Y continuó: “Subimos a Pepe Milández al Tapatío, para que se haga cargo del equipo y es el nuevo director técnico. Va a apoyar todo el mundo de Chivas, todos los profesionales que son comprometidos, que han sido fieles con la institución”. “Su trabajo y su dedicación está valorada por la entidad y reconocida por esa implicación”, agregó.

Esta confirmación provocó la ira de los aficionados que dejaron mensajes en la cuenta de Instagram de Chivas: “Ya hagan lo que quieran, al chile ya no espero nada de ustedes”, “Dijo mucho y no dijo nada, así tal cual todo lo que es chivas ahorita”, “Neta mejor no suban nada, triste que estén acabando con el club de mis amores”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron observar.

¿Cuándo y dónde juega Chivas por el Apertura 2024 de la Liga MX?

En el marco de la Jornada 12 del Apertura 2024, Chivas estará visitante este sábado 19 de octubre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) a Pachuca en el Estadio Hidalgo. Con 15 puntos, el equipo se encuentra en el 9° lugar en zona de Playoffs de la Liguilla, donde estaría enfrentando de momento ni más ni menos que a América.

