La temporada 2024 llegó a su fin y los equipos entran en el receso y la pretemporada pensando en lo que será el inicio del Clausura 2025 el próximo viernes 10 de enero. Pese a ello, un jugador se tomó la libertad de hablar de su futuro y sus deseos.

ver también Aficionados de Chivas destrozaron a Chicharito Hernández por su participación en la final de la Kings League Américas

Uno de esos jugadores fue Raúl Rangel, portero de Chivas. El Rebaño Sagrado no tuvo su mejor torneo ya que en el Apertura 2024 se metió por la ventana al Play-In y quedó rápidamente eliminado al perder de local ante Atlas por el Clásico Tapatío en condición de local.

En diálogo con el podcast de La Capitana, el arquero de 24 años habló de sus sueños y dónde le gustaría jugar: “Largo sería ya pensar en Europa, yo creo que me gustaría eso. Para empezar, dónde fuera. Obviamente no una segunda división”

Publicidad

Publicidad

Raúl Rangel ya se ha asentado en el primer equipo de Chivas. [Foto IMAGO]

Y continuó: “Cualquier equipo de primera división: España, Inglaterra o Alemania. Me gusta mucho el Bayern Múnich. No se me haría descabellado jugar ahí“. El jugador sumó todos los minutos posibles en el Apertura 2024 de la Liga MX, teniendo 8 vallas invictas en la fase regular.

Con una altura de 1,91 metros, el defensor de los tres palos tiene altas aspiraciones en su carrera profesional. Teniendo en cuenta que estos jugadores maduran tarde y tienen una carrera más extensas, Rangel tiene tiempo de sobra para cumplir su sueño de jugar con los bávaros.

Publicidad

Publicidad

ver también Sonríe el Rebaño: el guiño de la FMF a Chivas de cara al comienzo del Clausura 2025

¿Cómo es la carrera de Raúl Rangel?

Con pasado en las formativas de Chivas y el equipo filial del club, el Tapatío, Rangel es todo un formado en la institución rojiblanca. Sus buenos rendimientos los llevaron al primera equipo, donde pudo asentarse. Esto le sirvió de trampolín para ser convocado en la Selección Mexicana, donde debutó en junio en un amistoso ante Uruguay. Luego, en septiembre, jugó contra Nueva Zelanda.