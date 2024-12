Sin dudas que el mejor jugador del año en Toluca fue Paulinho. El portugués llegó con aires de estrella y cumplió con creces siendo el campeón de goleo del Apertura 2024. Lo que sigue para el próximo año es mantenerlo contento y rodearlo de un equipo competitivo que le permita pelear de manera concreta por algún título, pero en las últimas horas apareció una oferta que podría llegar a cambiar todos los planes.

ver también Clausura 2025: La lista completa de las televisoras de los equipos de la Liga MX

El equipo que quiere a Paulinho para el 2025

El que más decidido está de todos los interesados que existen en comprar a Paulinho, es el Atlanta United de la MLS. Según el medio O Jogo, ya existieron contactos entre los partes para analizar la llegada del delantero al futbol de los Estados Unidos de cara a un 2025 en el que la Major League Soccer buscará plagar de figuras su liga.

Cabe recordar que la cláusula de salida de Paulinho es de 15 millones de dólares, por lo que no se trata de una operación nada accesible la de sacar al luso de Toluca. Desde que finalizó la participación de los Diablos Rojos en el Apertura, Paulinho no ha tomado contacto con la prensa, pero según pudo averiguar Bolavip, su intención no es irse de México apenas a unos meses de haber llegado.

Publicidad

Publicidad

Paulinho fue la gran figura de Toluca en 2024 y tiene muchos pretendientes de cara al 2025. (GETTY IMAGES)

Justamente, la intención del nuevo entrenador, Antonio Mohamed, es darle un papel protagónico en el equipo, tal y como lo tenía cuando el portugués estaba bajo las órdenes de su compatriota Renato Paiva. Aún así, se trata de una novela larga, pero que tiene las condiciones muy claras.

ver también Los 5 fichajes que la Inteligencia Artificial le sugirió a Antonio Mohamed para Toluca

Si alguien desea sacar a Paulinho de Toluca debe abonar su cláusula de salida. Otra historia no van a querer escuchar los Diablos Rojos que disfrutaron un gran 2024 de su estrella que convirtió 14 goles y repartió seis asistencias en apenas 22 partidos. Números de una figura que todavía tiene páginas rojas por escribir.

Publicidad