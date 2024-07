Este sábado, América hizo su debut en el Apertura 2024 luego de haber logrado el bicampeonato meses atrás. Finalmente, el equipo de André Jardine terminó cayendo por 2 a 1 frente a Atlético San Luis, por lo que tendrá que comenzar a subir posiciones a partir de ahora.

ver también Veljko Paunovic puso freno a las negociaciones entre América y Tigres por Igor Lichnovsky

Para este primer juego del nuevo torneo de la Liga MX, las Águilas no tuvieron a disposición a algunos de sus habituales titulares. Uno de ellos fue Luis Malagón, quien sigue sin poder jugar luego de su lesión. En su lugar estuvo Rodolfo Cota, quien llegó en este mismo mercado de fichajes procedente de Club León.

Finalmente, al portero le tocó recibir dos goles en su primer juego con América de la Liga MX. Sin embargo, por fuera de lo sucedido dentro del terreno de juego, Cota dio de qué hablar por un gesto inesperado antes del inicio del partido.

ver también Adiós a Rayados: Rodrigo Aguirre definió su futuro y tendrá nuevo equipo dentro de la Liga MX

Rodolfo Cota le hizo pasillo a sus compañeros del América

Antes del que comenzara el juego, los futbolistas de Atlético San Luis le hicieron el típico pasillo a las Águilas por su bicampeonato. Pero lo curioso es que en el mismo también estuvo presente Rodolfo Cota, actual jugador de Club América.

Al no haber sido campeón con el equipo en mayo, el portero prefirió no recibir ese homenaje. Es por eso que, en vez de recibirlo, fue parte de la realización del mismo. Es por eso que no tardó en volverse viral en las redes sociales, en donde recibió la aprobación general.

América cae en su debut del Apertura 2024

En su regreso a la Liga MX luego de la final frente a Cruz Azul, el equipo de André Jardine no pudo obtener un buen resultado. Tal es así que Atlético San Luis terminó imponiéndose por 2 a 1 en un juego apasionante.

Publicidad