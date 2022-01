Con una remontada heroica muy cerca del final, la selección mexicana venció 2-1 a la de Jamaica, el jueves en la cancha del estadio Nacional de Kinsgton en partido correspondiente a la novena jornada del octagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar-2022.

La selección mexicana fue superior a los Reggae Boyz durante toda la primera mitad, pero no lo pudo manifestar en el marcador en parte por un penalti que no señaló el árbitro; por su lado los jamaicanos se fueron al vestidor en desventaja tras la expulsión del defensa Damion Lowe por una dura entrada sobre Andrés Guarado.

En la segunda mitad surtieron efecto los cambios realizados por el seleccionador Gerardo el Tata Martino. Primero ingresó Diego Lainez, pero más determinante fue la aparición de Jesús el Tecatito Corona.

1X1: Calificaciones de los jugadores de México en el partido contra Jamaica

Guillermo Ochoa (6). No tuvo ningún problema en todo el primer tiempo y el gol de Jamaica lo tomó por sorpresa, después ya no tuvo complicaciones.

Jorge Sánchez (-). Imposible evaluarlo por la lesión que obligó su salida del partido apenas al minuto 6.

Néstor Araujo (5). Su rechazo de pelota en el tiro de esquina jamaicano al minuto 50 fue deficiente y devino en el 1-0 de Jamaica.

Héctor Moreno (6). Realizó un par de intervenciones oportunas para evitar que prosperara el juego ofensivo jamaicano, pero nada extraordinario.

Jesús Gallardo (6). Sus incorporaciones al ataque no fueron decisivas, pero estuvo cerca del gol en el primer tiempo con un zurdazo dentro del área.

Héctor Herrera (8). Inició el partido con buena lectura del partido, fue fundamental para que México mantuviera el equilibrio y no se rompiera, además recuperó pelotas y distribuyó juego; también se permitió aparecer en el área donde conectó un remate de cabeza al minuto 21.

Carlos Rodríguez (6). No tuvo una actuación convincente, pero fue determinante para el triunfo al dar la asistencia para el 2-1.

Andrés Guardado (7). El veterano mediocampista ofreció movilidad y generó juego. Provocó la expulsión de un rival.

Uriel Antuna (5). Un par de destellos y un buen centro. Eso fue todo lo que dio el Brujo.

Rogelio Funes Mori (5). Le cometieron una falta en el área que no fue señalada como penalti y no pudo ayudar correctamente en el complemento defensivo y Daniel Johnson hizo el 1-0. No tuvo oportunidad de remate.

Alexis Vega (8). Al minuto 16 tuvo la primera oportunidad y con un peligroso remate dentro del área exigió el vuelo del portero jamaicano Andre Blake. Apareció en la jugada del empate y definió con contundencia el gol del triunfo.

Ingresaron

Luis Rodríguez (6). Empezó en la banca, pero casi fue titular al ingresar por Jorge Sánchez; su actuación fue intrascendente; lamentable deficiente recepción que hizo en el área pues se le escapó la pelota por la línea de meta poco después de entrar al juego.

Diego Lainez (7). Mostró caracter en un partido cuesta arriba, no dio su mejor actuación, pero conforme avanzaron los minutos provocó más peligro.

Gerardo Arteaga (6). Ingresó para tratar de dar más profundidad, lo logró por momentos.

Henry Martín (7). Parece amuleto del Tata Martino pues hizo el gol del empate.

Jesús Corona (8). El Tecatito mejoró considerablemente respecto a sus recientes participaciones con la selección, encaró, desbordó, metió pelotas al área. Fue el motor de la reacción.