El octagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022 ha entrado en su recta final. De los 56 partidos programados se han jugado 44, restan 12 y este jueves 24 de marzo cuando se dispute la jornada número 12 algunas selecciones podrían obtener ya alguno de los tres pases directos al Mundial que tiene la Confederación, que también cuenta con una plaza para repechaje continental.

Jamaica vs. El Salvador. La jornada comenzará a las 5:05 de la tarde (tiempo del centro de México) en el estadio Nacional de Kingston donde Jamaica, que es quinta de la clasificación con 7 puntos y ya está eliminada, recibirá a El Salvador, que es sexto con 9 puntos, y aún conserva muy débiles posibilidades de llegar al repechaje; para ello necesita ganar sus tres partidos en fila de (Jamaica, Costa Rica y México) y que Panamá y Costa Rica pierdan todos sus juegos; un triunfo de estos dejaría fuera a la Selecta.

Panamá vs. Honduras. A las 7:05 de la noche (tiempo del centro de México) en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá, Panamá, cuarta de la tabla con 17 puntos, recibirá a la sotanera Honduras, ya eliminda con 3 puntos. Los canaleros deben vencer a los catrachos para mantener sus aspiraciones de clasificar directos, situación que no se concretaría este jueves.

¿Qué necesita México para calificar a Qatar 2022?

México vs. Estados Unidos. A las 8:00 de la noche (tiempo del centro de México) en el estadio Azteca de la Ciudad de México jugarán estas dos selecciones empatadas en 21 puntos, los estadounidenses son segundos y los mexicanos, que tienen festejo preparado, son terceros por diferencia de goles. Este jueves una de estas dos selecciones -que dependen de sí mismas- podría clasificar de manera directa, pero además de ganar el partido será necesario que Honduras venza a Panamá y que Costa Rica no le gane a Canadá. Si empatan podrían clasificar el domingo.

Costa Rica vs. Canadá. A las 8:05 de la noche (tiempo del centro de México) en el estadio Nacional de San José,la selección del país de la hoja de maple, que es líder con 25 puntos y ya tiene asegurado cuando menos el repechaje, clasificaría a Qatar 2022 con dos posibilidades: ganando el jueves o empatando pero que no gane Panamá, pero si pierde tendría que esperar. Por su lado, los ticos deben ganarle a los canadienses para mantener sus esperanzas de clasificar directos, situación que no sería este jueves.