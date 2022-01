Las declaraciones de Héctor Herrera que incomodaron a la afición mexicana al decir que el estadio Azteca ya no impresiona a los rivales han sido ampliadas por el exfutbolista Rolando Fonseca quien con Costa Rica fue uno de los protagonistas del Aztecazo en 2001 en la eliminatoria para el Mundial Corea-Japón 2002.

Previo al partido que el domingo sostendrá la selección mexicana con la costarricense, por la décima jornada del octagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar-2022, Rolando Fonseca habló de cómo han cambiado las cosas desde que su generación venció a la del Tri en el estadio Azteca, y coincidió con Héctor Herrera.

"Considero mucho lo que dice Héctor Herrera. México, en su localía, lo que hace pesar la localía era la altura, lo mítico, pero hoy científicamente ha ido evolucionando y se llega mejor preparado", dijo Rolando Fonseca en declaraciones para ESPN. "Lo que dice Héctor es que si su afición no pesa, si no apoya, si el ambiente no está, lógicamente les va a tocar en contra".

¿Cuándo fue el Aztecazo?

Ha habido dos versiones del Aztecazo. La primera fue protagonizada por Costa Rica el 16 de junio de 2001 cuando ganó 2-1 con goles de Rolando Fonseca y Hernán Medford -José Manuel Abundis- marcó por México-. Doce años después, el 6 de septiembre de 2013, Honduras replicó la hazaña con el mismo marcador con anotaciones de Jerry Bengtson y Carlo Costly -Oribe Peralta anotó por México-.

Con esos antecedentes, el exmediocampista Rolando Fonseca saca sus conclusiones: "Creo que muchas selecciones llegan valentonas a México para proponer", además apuntó que "el mayor enemigo de México está en casa y va a ser la presión de la prensa por los resultados, porque aun así, México ganando no convence y la presión será más".