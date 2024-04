Lionel Messi pasa por el mejor momento como jugador de Inter Miami en la MLS, y luego de una actuación estelar con dos goles y una asistencia, se publicó por qué el ’10’ argentino es un jugador más completo que Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol. ¡Malas noticias para Álvaro Morales!

Cristiano había dado por terminado la rivalidad con Leo Messi el 6 de septiembre de 2023 al decir que “aunque ya no estemos en Europa creo que él lo ha hecho bien, yo también lo he hecho bien y continuamos. El legado sigue, pero la rivalidad ya no. Ya lo he dicho muchas veces, 15 años en la cima y terminamos por ser, no amigos porque nunca cenamos juntos, pero somos colegas profesionales y nos respetamos mutuamente”. Sin embargo, cada vez que puede Morales presume que CR7 es mejor que el jugador argentino.

Luego de que el delantero portugués anotara dos goles para que Al-Nassr ganara la final de la Copa Árabe de Clubes el 12 de agosto de 2023, Álvaro Morales publicó en X que “Cristiano Ronaldo fue campeón en Arabia Saudí antes que Messi en la MLS. Hechos. No opiniones”. La preferencia del periodista de ESPN empezaba a estar más que clara y una actuación de Leo con la Selección Argentina le iba hacer redoblar la apuesta.

Mientras que Messi no anotó en la victoria 1 a 0 de Argentina contra Paraguay por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Cristiano marcó dos goles en la victoria de Portugal 0 a 5 contra Bosnia y Herzegovina por la jornada 8 de la clasificatoria a la Eurocopa 2024. Morales opinó al respecto: “¡Qué partido de Cristiano, el mejor futbolista de la historia! Corre, genera, pasa, anota y al más alto nivel… Otros no pueden meterle gol a Paraguay, que tiene un portero de la MLS (Carlos Miguel Coronel)”.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. (Foto: Imago)

Con la inclinación clara de Álvaro Morales sobre quién es mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el jugador argentino fue el encargado de darle malas noticias al periodista con las dos anotaciones que marcó en la victoria de Inter Miami contra New England Revolution por cuatro goles a uno del 27 de abril. Leo superó a CR7 y dejó sobre la mesa un gran argumento para ser considerado como un jugador más completo.

Se publicó por qué Messi es un jugador más completo que Cristiano

Leo Messi llegó a 723 goles sin penaltis hasta el partido Inter Miami vs. New York Red Bulls, del 4 de mayo de 2024 a las 19:30 ET, y superó las 721 anotaciones sin penales que tiene Cristiano Ronaldo hasta el duelo entre Al-Nassr y Al Khaleej, del primero de mayo a las 14:00 ET. La aplicación ‘One Football’ publicó que el jugador argentino logró superar a CR7 en esta estadística con 161 partidos menos que el delantero portugués. ¡Mala noticias para Álvaro Morales!

Messi supera a CR7. (Foto: X / @OneFootball)

David Faitelson explicó por qué Messi es mejor que Cristiano Ronaldo

Una de las mejores respuestas a Álvaro Morales por decir que Cristiano es mejor que Messi la dio David Faitelson el 31 de octubre de 2023: “Porque si hablamos de goles, Messi también tiene una cantidad impresionante de goles, pero hay que ver lo que Messi hace en el campo de juego y que Cristiano Ronaldo no es capaz de hacer. No estoy desmeritando la carrera de Cristiano Ronaldo, pero sí me parece que estamos a tiempo de entender que está en un nivel diferente. Que el señor Lionel Messi respira y come entre los dioses o semi dioses de este deporte llamado fútbol. Ahí hay que colocarlo a él. Lo demás son comparaciones que, hasta cierto punto, me parecen inútiles”.