El mercado de los pilotos de la Fórmula 1 es muy intenso. Solamente hay 20 lugares en la máxima categoría del automovilismo y todos quieren estar. En ese contexto, uno de los que se está quedando afuera en este momento de la grilla de partida en 2025 es Checo Pérez. El mexicano se despidió de Red Bull y su futuro es incierto aunque está pronto a resolverse porque no hay demasiadas posibilidades.

Los asientos que sobran entre las 10 escuderías que hacen a la F1 de cara al próximo año no son muchos, sino más bien todo lo contrario y es que solamente una butaca aguarda su confirmación para la próxima temporada y resulta difícil creer que será de Checo, quien en las últimas horas se quedó sin su lugar en Red Bull, siendo reemplazado por Liam Lawson para acompañar a Max Verstappen.

El único equipo que queda disponible para Checo Pérez en la Fórmula 1

Hablamos del lugar que aún se debe confirmar en RB. Allí, el piloto estrella es el japonés Yuki Tsunoda, quien aguarda por la confirmación de su compañero de equipo. No hay que descartarlo, pero sería raro que Pérez baje del equipo número 1 de la escudería austríaca al 2, teniendo en cuenta que el mexicano ya es un piloto consagrado que buscaría otros horizontes. Lógicamente, hasta que no se confirme no hay que adelantarse a aventurar nada, por lo que en el corto tiempo sabremos el desenlace de esta novela.

Todos los equipos ya han confirmado a sus dos pilotos para el 2025, por lo que Checo podría correr en RB o nada. No existe otra posibilidad al mexicano, al menos, para el inicio de la temporada. Es sabido que a mitad de competencia se pueden hacer modificaciones y que ingresen a la grilla corredores que no comenzaron el año.

De esta manera, lo que resta es aguardar a los próximos días para que se termine de confirmar el futuro de un Checo que parece complicado en su continuidad en la Fórmula 1. Todo lleva a pensar que el ciclo de Sergio a bordo de los monoplazas está llegando a un final, que se puede torcer, aunque sin muchas personalidades de que esto suceda. Los últimos resultados de Pérez no han sido nada buenos y, con la competencia feroz que hay, no hay tantas segundas oportunidades.

