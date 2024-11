El motivo por el cual el delantero del Feyenoord no está presente en el juego ante Honduras.

La Selección Mexicana se enfrenta este martes 19 de noviembre a Honduras en un partido clave por los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El Tri cayó por 2-0 en la ida, por lo que deberá buscar la remontada en el Estadio Nemesio Díez, la casa de Toluca.

El equipo de Javier Aguirre clasificará de manera directa si vence a Honduras por al menos tres goles de diferencia. Si le gana por 2-0, el partido iría a la prórroga y si se mantiene el mismo marcador a los penales. En todo caso, México necesita convertir goles.

Y ante esa necesidad de sumar anotaciones, México no tendrá a uno de sus goleadores como lo es Santiago Giménez. Si bien el Bebote no anota con el Tri hace más de un año, no deja de ser una ausencia de peso para Javier Aguirre y para las defensas rivales.

¿Por qué no juega Santiago Giménez en México vs. Honduras por la Concacaf Nations League?

Santiago Giménez no juega con México ante Honduras por lesión. En realidad el delantero del Feyenoord ya se recuperó por completo de su molestia física esta semana y el club neerlandés anunció que el Bebote ya volvió a entrenarse con el grupo a partir de este lunes.

De esta manera, Santiago Giménez podría volver a sumar minutos en cuestión de días después de la lesión muscular que sufrió en septiembre pasado. Con respecto al Tri, el delantero seguramente volverá a ser convocado en 2025, para los siguientes compromisos de la Selección Mexicana.